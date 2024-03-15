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【好市民獎】84歲婆婆智破電騙助緝騙徒　成今屆最年長好市民獎得主

社會 03:00 2024/03/15

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今年有80人獲好市民獎，其中最年長的84歲李婆婆(中)，識破「假兒子」來電，助警方拘捕騙徒。右為鄭奇強。（蘇文軒攝）

騙徒常針對長者犯案，以為他們「又老又懵」；偏偏有一位「精靈婆婆」不齒騙徒所為，「好多老人家辛苦儲落咁多錢，俾人呃走棺材本好無陰功，所以想整蠱返佢哋轉頭」，智破騙局的同時，更成功協助警方緝捕騙徒。

警方將於周日（17日）頒發今年好市民獎，嘉許80名好市民，考助警方防止和偵破罪案，其中最年長的得獎人便是84歲的李婆婆，憶述事件時仍然中氣十足。李婆婆表示，知悉近年騙案猖獗，故加強警惕。事發於2022年11月，李婆婆接到騙徒來電冒認是其兒子，稱已更改手機號碼，「一聽就知係假，口音同把聲都唔同。」

豈料3日後騙徒再次來電，聲稱他被拘留於沙頭角警署，急需5萬元現金作保釋金，要求李婆婆到將款項交給他的朋友，「佢話阿Sir收到錢之後連案底都唔會有，香港警方邊會可能會咁」。李婆婆洞悉騙徒詭計，立即報警求助，同日下午配合警方行動，當疑犯現身向李女士取款時，人員立即上前拘捕疑犯。其後該男子被裁定串謀詐騙罪成，判入勞教所。

另一名得獎者是程式設計員鄭奇強，他去年6月在港鐵屯門站目擊一名母親被偷銀包，立即上前追截及制伏疑犯。57歲的鄭先生患有腦癇症及薄血病，案發前曾入院20多天接受手術，剛出院不久的他勇於攔截疑犯，他說事後太太都有責備他沒有顧慮自身安全，「當刻反應都只係想幫人」。

警察公共關係部（策略聯絡組）高級督察譚健燊稱，今屆80名獲嘉許的好市民，年紀最輕只有17歲，是一名中學生，協助警方拘捕一名非禮案疑犯。得獎人協助警方的案件涉及尋找失蹤人士及拯救生命25宗、盗竊案22宗、非禮及窺淫15宗、詐騙案7宗，其他案件則有11宗。

至於去年6月鑽石山荷里活廣場謀殺案，譚健燊解釋該案仍處司法階段，會待有關程序完成後再嘉許當時有份協助制止罪案的市民。

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記者：蘇文軒

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