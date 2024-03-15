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【好市民獎】「全年好市民獎」表揚西貢6名艇家　石湖風下救起37人

社會 03:00 2024/03/15

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警察公共關係部（策略聯絡組）高級督察譚健燊(右)。

「好市民獎勵計劃」於1973年由警務處和香港總商會聯合推行，表揚市民協助警方撲滅罪行，其中1984年增設的「全年好市民」獎，更可獲4,000元獎金。今屆全年好市民獎得主，是首次由6人同時獲得，他們在一次海上拯救事件成功救起37人。

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事發於2022年9月，多名市民於西貢海域進行水上活動時回程時，突然遇上石湖風。警方在短時間內接獲多宗有人墮海及船艇翻沉的報案，當時有6名船長見義勇為，分別自發駕船出海拯救遇險人士，在水警趕到前已協助救起37人，令事件最終無人傷亡。

根據天文台解釋，石湖風是一種由颮線引致的強陣風，由多個雷暴區或雷暴單體組成的強烈雷雨帶，來得快速且伴隨各種惡劣天氣，對於水上活動人士而言相當頭痛。

好市民獎頒獎典禮2023將於周日(13日)在灣仔會展舉行，除了嘉許80名市民外，亦會向機構頒發「好機構獎」。今屆頒獎典禮以「你好•市民」為主題，帶出日常生活中遇到的好人好事，鼓勵更多市民協助警方撲滅罪行，推廣「好市民精神」。頒獎典禮將於周日下午2時30分於警隊facebook及港台電視32台直播。

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記者：蘇文軒

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