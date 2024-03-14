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【睡眠】中大及賽馬會推計劃提供睡眠評估及指導　目標三年半內服務一萬人

社會 20:45 2024/03/14

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中大聯同賽馬會推睡眠健康評估及輔導計劃。(中大提供)

睡眠質素與健康生活息息相關，但失眠問題很常見，研究顯示有約三成港人受失眠困擾。中大醫學院精神科學系獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，聯同五間本地非牟利機構推出「賽馬會樂眠無憂計劃」，為全港首個針對睡眠健康的大型社區推廣計劃，旨在加強大眾對睡眠健康的關注，並為受睡眠問題困擾的市民提供適切協助。

計劃亦為有睡眠問題的市民提供「階梯支援模式」服務，按需要提供不同程度的協助。參與者先透過網上平台或手機程式接受睡眠和心理健康狀況評估，並參與自助或指導式網上課程，隨後由專屬睡眠教練為有需要人士提供個人化支援方案，包括認知行為治療，以調節患者的不良睡眠習慣及對睡眠不合理的想法。疑患有其他睡眠障礙的人士將另獲安排接受家居「多導圖睡眠檢查」，進一步診斷是否有其他睡眠問題。

計劃於2023年10月起試行，並已分階段推廣至全港18區，為18至70歲市民服務，目標是在約三年半內為一萬名參加者提供個人化睡眠指導。中大醫學院精神科學系系主任兼卓敏精神科學教授、賽馬會樂眠無憂計劃總監榮潤國表示，至今已有逾5,500位市民登記參與計劃，當中約40%受中度或以上的失眠困擾，而睡眠教練正逐步為有需要的市民提供個人化服務。中大醫學院精神科會以科學驗證服務的效用，以長遠在臨床上廣泛應用『階梯支援模式』處理失眠問題，協助大眾樂眠無憂，改善及預防其他健康問題。

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責任編輯：陳展棋 

 

 

 

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