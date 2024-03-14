【資訊素養】教育局更新學習架構　小學生提早學習拒絕不道德使用AI、初中辨識學術誠信疑慮

▲ 有校長認為有需要提早培養學生使用AI工具的道德觀。（資料圖片）

隨着近年出現生成式人工智能（AI）工具ChatGPT，教育局事隔兩年再度更新《香港學生資訊素養》學習架構。新版本學習目標加強中小學生認識應用新興科技衍生的道德議題，包括要求高小生提早學習拒絕不道德地使用新興科技，並新增要求高小學生了解AI對生活產生的正、負面影響例子，以及要求初中生辨識不當使用生成式AI引致的學術誠信疑慮等，有中小學校長均認同有需要提早培養學生使用AI工具的道德觀。

教育局自2018年推出學習架構，前年已試行新版本，加入學習目標要求初小生注意「假資訊」，高中學習辨識「假新聞」等。局方今日（14日）再更新架構，特別加強「認識應用新興和先進資訊科技時所衍生的道德議題」範疇內容。

前年試行版已要求高小生認識AI和物聯網等新興和先進資訊科技應用，現提早要求高小生學習拒絕不道德使用有關科技，並新增要求高小生同時了解科技對人類生活正、負面影響例子。

架構亦具體列明初中生應認識新興科技在社會、教育及專業領域中的應用和效益；具體列明新興科技衍生道德議題例子，包括「過度依賴科技的後果」、「不當使用生成式人工智能可能引起的學術誠信和版權疑慮」；並提早要求初中生能建議方法以免不道德地使用新興科技。高中階段則新增目標反思應用有關科技利弊。

有份為學習架構提供意見的東華三院郭一葦中學校長文可為認為，有需要提早培養學生使用ChatGPT等AI工具應持有的道德觀，預防學生不當用於抄襲功課。身兼教育局資訊科技教育策略發展督導委員會非官方成員的天主教領島學校校長李安迪亦認為，小學生已可隨手接觸到AI，新版本架構在新興科技有較多落墨，盼不同學科共同協作教學生如何有效及正當運用科技，以免學生跌入犯罪陷阱。他舉例指，其學校請來坊間公司編寫可自行調整創意度的ChatGPT，供學生進行專題研習時使用，學校預設ChatGPT有較高創意度，「唔係所有嘢啱，如果同學照抄唔factcheck就會撞板」。

至於學校近年新增教授應用新興科技衍生道德議題內容，文可為指，早年出現疫情相關假新聞破綻多，較易識破，但近年湧現AI生成影片較難辨識；教師另會教學生了解資訊來源，不只看一份報章，惟坦言面對科技及資訊「日日新」，坦言教師工作更吃力，。李安迪則指，該校會教學生查核有關網上新聞是否出自政府官網，並指天氣資訊可看天文台，警方亦設防騙網站，已有足夠工具教學生分辨假新資訊。

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記者：馮琪雅