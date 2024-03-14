【瘋狂駕駛】深水埗私家車連環撞人及車　過路婦重創昏迷司機不顧而去

▲ 深水埗私家車連撞女途人及至少4架車，肇事司機棄車逃去。(曾秋文攝)

深水埗發生瘋狂駕駛案，一名老婦被撞傷昏迷送院搶救，另外涉及4部車輛被撞毀。今日(14日)晚上7時28分，涉事白色私家在青山道近九江街附近違例泊車，一輛警車駛至上前驅趕時，白色私家車突然開車逃走，首先撞到一部私家車車尾，繼而剷上行人路，白色私家車在行人路行駛一段期間駛回馬路時撞到一名老婦，私家車沒有停下繼續向前行駛，再在交通燈前撞到第2部私家車，涉事車輛繼而轉右沿欽州街駛向元州街方向，其間在元州街撞至一部七人車失控撞欄，最後車輛在九江街紅綠燈位前停下，車上男子立即跳車離去，車輛由於沒有關掉引擎，最終溜前撞到一部的士後停下，樣當時的士上一名女乘客表示，事發時聽到一聲巨響，稍後發現該部白色私家車一名約20歲黑衣男子跳出司機位並拔足逃逸，警方事後到場調查，據稱在現場檢獲可疑人的銀包及身份證明文件，正追緝該名司機下落。

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記者：曾秋文