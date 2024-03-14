【新醫學院】近年開設澳門首間醫學院　院長霍文遜：不只是開一個faculty咁簡單

▲ 霍文遜表示，開設醫學院首要的是人才。(資料圖片)

香港科技大學、香港理工大學過去一年均表明，有意開設醫學院。一岸之隔的澳門，於2019年批准澳門科技大學開設首個「內外全科醫學學士學位」，並開設澳門科大醫院。有份創立該院的著名外科醫生霍文遜出席一個活動後表示，本港兩間醫學院已盡力培養醫生，不過本港醫護流失率高，如何補住人才最重要。

他表示，設立醫學院投資需要很大，而人才對於一間醫學院最重要，「不只是開一個大學faculty咁簡單，最緊要是個班臨床教學(的人)去做」，亦需要有教學醫院的配合，而醫院目前已經十分飽和。

霍文遜指，澳門只有60萬人口，醫學生如只於澳門學習，難以學習很多事情。他表示，他的學生目前於港大深圳醫院、廣洲中山一院進行臨床學習，「佢地睇的病例多到呢，比香港學生見的仲要多。」

據霍文遜於開院時表示，醫學院計劃首屆招生人數為50人，主要招收澳門本地學生，未來會逐漸增至100人，同時也會聘請約15位來自不同地區的全職教師。

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記者：陳展棋