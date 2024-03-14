  • 20°C
香港時間 : 2024314日 (週四) 23:22
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新醫學院】近年開設澳門首間醫學院　院長霍文遜：不只是開一個faculty咁簡單

社會 21:43 2024/03/14

分享：

分享：

熱門 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

霍文遜表示，開設醫學院首要的是人才。(資料圖片)

香港科技大學、香港理工大學過去一年均表明，有意開設醫學院。一岸之隔的澳門，於2019年批准澳門科技大學開設首個「內外全科醫學學士學位」，並開設澳門科大醫院。有份創立該院的著名外科醫生霍文遜出席一個活動後表示，本港兩間醫學院已盡力培養醫生，不過本港醫護流失率高，如何補住人才最重要。

他表示，設立醫學院投資需要很大，而人才對於一間醫學院最重要，「不只是開一個大學faculty咁簡單，最緊要是個班臨床教學(的人)去做」，亦需要有教學醫院的配合，而醫院目前已經十分飽和。

霍文遜指，澳門只有60萬人口，醫學生如只於澳門學習，難以學習很多事情。他表示，他的學生目前於港大深圳醫院、廣洲中山一院進行臨床學習，「佢地睇的病例多到呢，比香港學生見的仲要多。」

據霍文遜於開院時表示，醫學院計劃首屆招生人數為50人，主要招收澳門本地學生，未來會逐漸增至100人，同時也會聘請約15位來自不同地區的全職教師。

 

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：陳展棋

相關文章

【睡眠】中大及賽馬會推計劃提供睡眠評估及指導　目標三年半內服務一萬人
今日 20:45
【睡眠】中大及賽馬會推計劃提供睡眠評估及指導　目標三年半內服務一萬人
【中醫】醫管局擴展中西醫協作服務至更多醫院　新設癌症治療項目
今日 21:02
【中醫】醫管局擴展中西醫協作服務至更多醫院　新設癌症治療項目
【資訊素養】教育局更新學習架構　小學生提早學習拒絕不道德使用AI、初中辨識學術誠信疑慮
今日 21:16
【資訊素養】教育局更新學習架構　小學生提早學習拒絕不道德使用AI、初中辨識學術誠信疑慮
【瘋狂駕駛】深水埗私家車連環撞人及車　過路婦重創昏迷司機不顧而去
今日 21:07
【瘋狂駕駛】深水埗私家車連環撞人及車　過路婦重創昏迷司機不顧而去

你可能感興趣

【睡眠】中大及賽馬會推計劃提供睡眠評估及指導　目標三年半內服務一萬人
今日 20:45
【睡眠】中大及賽馬會推計劃提供睡眠評估及指導　目標三年半內服務一萬人
【中醫】醫管局擴展中西醫協作服務至更多醫院　新設癌症治療項目
今日 21:02
【中醫】醫管局擴展中西醫協作服務至更多醫院　新設癌症治療項目
【資訊素養】教育局更新學習架構　小學生提早學習拒絕不道德使用AI、初中辨識學術誠信疑慮
今日 21:16
【資訊素養】教育局更新學習架構　小學生提早學習拒絕不道德使用AI、初中辨識學術誠信疑慮

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載