【23條立法】23條立法重要內容答問

《維護國家安全條例草案》委員會今日（14日）早上9時起審議，12點半左右完成逐條審議修正案。委員會主席廖長江預告，明日即會向立法會內會作口頭報告。TOPick綜合委員會會議內容、《港區國安法》和政府修正案內容，成答問表。

問：誤闖禁地或拍攝軍事設施會否觸犯「間諜活動」罪？

答：間諜活動要有意圖危害國家安全，如經過影相並不構成罪行，拍攝後將素材出售予第三者，對方有意危害國家安全，又涉及國家秘密等，可能違條例下其他罪行。

問：本港不少智庫同外國智庫交流合作，甚至接受財政資助，會否觸犯「境外干預」罪？

答：不會因純粹雙方合作或受資助而違法，要涉及其餘兩項元素，即意圖帶來干預效果及用不當手段，才會觸犯法例。

問：若潛逃者父母在港取出自己的錢，再送至海外予潛逃子女，是否違法？

容：禁止提供資金雖沒有域外效力，但資金是由香港拿到外地，即有部分罪行在港發生，按照普通法原則，本港有司法管轄權。

問：若市民訂閱潛逃者社交平台，令其流量增加，間接獲得金錢，是否違法？

答：草案有免責條款，若果是既不知道亦無理由相信，是為潛逃者提供資金或財務資產，則不會誤墮法網。

問：租房後方發現業主是潛逃者，若不即刻搬出單位是否違法？

答：若是潛逃者在潛逃前訂立的合約，有關第三方不被視為違法。

問：嫌疑人被捕時「爆粗」，是否屬於非法騷擾涉國安案或工作人員作為？

答：需要證明被捕人具意圖令指明人士感到驚恐或困擾或蒙受傷害，如果有人一時激動，講了一些粗言穢語，未必有相關意圖，未必違法。

問︰若指明潛逃者歸案，能否重新申請特區護照，還是永久撤銷？

答︰若保安局局長取消指令，有關潛逃者可重新申請特區護照

問︰在法案通過前，沒有煽動意圖而管有某些書籍，是否已違法？

答︰設有「合理辯解」機制保障無煽動意圖者，並非持有某份報紙、刊物即屬違法，要看相關報道有無煽動意圖，亦須判斷當事人是否知悉該刊物有煽動意圖。

問︰公務員維護國安工作「懶懶閒」，有何罰則？

答︰條文並無列出罰則，作為公務員需克盡己職，若在工作上做得不完備，會在相關工作考核中跟進。

資料來源︰綜合港區國安法、修正案、法案委員會會議整理