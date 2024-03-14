【中史書地圖】教育局：出版社有責任不時檢視課本內容　如地圖未完全符合中國標準須盡快修訂

▲ 教育局稱出版社負有專業責任，須不時檢視課本內容。（資料圖片）

內地海關撕走本港中學跨境生中史書地圖事件上周曝光後，涉事出版社昨日發聲明解釋去年8月底國家發布最新版本中國地圖時，未及更新已印刷的課本，又稱會配合教育局指示於7月更新涉事課本供學校使用。教育局回應表示，出版社有專業責任「不時檢視課本內容」，如出版社發現課本未「完全符合」最新版本中國標準地圖，務必按機制盡快修訂及通知相關學校，任何時間也可申請通過勘誤表方式「改進」課本內容，並適時派發予受影響學生。

教育局今日（14日）回應表示，根據現行課本評審機制和指引，出版社負有專業責任，「須不時檢視課本內容」，以確保內容及選材「資料正確、內容完整和客觀持平」，出版社在任何時間發現課本有優化和改進的空間，可通過勘誤表方式修訂內容，並向教育局提交相關申請，教育局會立即處理申請，待審批完成後，出版社必須適時通知使用有關課本的學校及通過學校免費派發給使用舊版次課本的學生。

教育局續稱，就數年前出版課本當中的地圖與國家對教學地圖的最新要求有不一致地方，局方已即時跟進，通知各出版社檢視已出版課本載有的國家地圖和相關內文，並強調如出版社發現課本未「完全符合」最新版本中國標準地圖，務必按機制盡快修訂及通知相關學校。

出版《現代智趣中國歷史》第2冊的現代教育研究社昨日向學校發聲明，解釋已送審課本不能在未獲教育局審批下修改課本；國家發布最新版本地圖時已近暑假結束，出版社課本都已印刷，難以作出更新；並指其他出版社初中中史課本的中國全圖，「應未能完全與國家發布的最新版本中國標準地圖一致」。據報目前在教育局「適用書目表」內個別初中中史教科書列印的中國地圖，亦跟現代一樣以「釣魚台」標記地名。

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責任編輯：馮琪雅