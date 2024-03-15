新一代男神｜魏浚笙被質疑整容公開昔日肥仔相　Jeffrey為減肥去水腫超自律

▲ 為保持身型，Jeffrey都下了不少苦功！

減肥是不少人的終身事業，甚至會為求更快看到成效而極端地一天只吃一餐......男神魏浚笙（Jeffrey）7年前的一段做街訪主持的片段曝光，當時只有19歲的Jeffrey面腫腫、髮型又「出事」，更惹來整容疑雲！

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Jeffrey公開昔日肥仔相

在昨晚（3月14日），Jeffrey在IG發長文，回應昔日片後被翻炒，兼親自公開昔日的肥仔相。他指「肥胖和水腫永遠都會是我一生要解決和對抗的命題」：

娛樂圈這個行業，觀眾永遠都希望看到你最光鮮亮麗的一面

但每個人背後的辛酸和努力，其實觀眾沒有興趣知道

所以看到網絡和新聞有人討論就藉此機會把不光鮮亮麗的一面順便分享給大家



你永遠想不到堅毅的意志可以有多強大，讓你走多遠

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為減肥去水腫超自律

Jeffrey為減肥、去水腫都用盡方法：

我由細肥到大，係癡肥嗰種基因嘅人，婆婆媽咪都係超大size 基因遺傳到了我，為了減肥和拒絕水腫，每天做運動，碌面去水腫，完全不吃東西，每天飲4-6杯齋啡，身邊工作人員都知道其實我只靠薄荷糖維持生命，所以從一出道我就說過水腫和肥胖真的好影響我，我是一吃東西，味精會上鼻，個鼻會更大，為了維持最佳狀態，我每天都自律忍口配合做大量運動。

最新影片推介：

Jeffrey：擁抱著自己有這麼多的不完美

Jeffrey解釋自己在舊片中面腫腫的原因：

其實這條影片，當時的我起了濕疹和出風癩，所以把原本就肥的我變得更腫，完全再上升到另一個層次，但接了工作就是不舒服硬著頭皮都要把它完成。所以整條影片最後用很灰很灰的顏色掩蓋現實中又紅又腫的我。」 但敏感的我也是我，從前肥腫難分的我也是我，很瘦輪廓好看的也是我，就好好擁抱著自己有這麼多的不完美，明星也是普通人，最重要就是愛自己。

▲ Jeffrey的舊片被翻炒！（影片截圖）

Jeffrey：嚴厲要求自己做好

Jeffrey續指：

但人長大了，新陳代謝也的確變慢了，若工作前偷吃了東西也已經不是去做運動飲兩杯咖啡就能立馬消瘦，所以慢慢我從每天一次運動到現在早晚都做運動，樣子有時還是腫，就像前兩天去的filamart…. 還是腫了。



雖然現今娛樂圈門檻很容易能進，但標準從來沒降低過，所以作為幕前的人我也必須嚴厲要求自己做好，最近有點放縱也真的變胖了。



希望有電影可以拍增肥和減肥後的主題，讓我也好好利用自己身型的變化，肥多次再減多次，然後再操過腹肌🔥 #我得你都得

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Edan：太靚仔真係會好煩

與Jeffrey同為「6膠」成員之一的呂爵安（Edan）、劉沛蘅（Hillary）也有留言，Edan搞鬼地指：「唉，太靚仔真係會好煩好大壓力同好多人妒忌☹️Bro我完全感同身受同明白你嘅煩惱😣🫂Btw唔洗理啲傻仔😘😘😘😘呵返😘😘😘」。

Hillary就指：「見識過你為咗唔水腫唔食嘢嘅決心🫡你的態度, 努力,自律和堅持是你最美的地方，撐你❤️」

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