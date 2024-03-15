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交通意外｜私家車避截查橫衝直撞 連撼四車撞飛六旬婦32歲車主上水被捕

健康資訊 10:07 2024/03/15

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【車禍/長沙灣/婦人/毒品】長沙灣昨夜發生嚴重交通車禍，一名32歲姓潘車主為屌避警方截查突然駛前，期間多次撞向數輛私家車，再撞飛行人路上66歲劉姓婦人後不顧而去。老婦事後頭部重創昏迷，急送瑪嘉烈醫院搶救，涉事車主於上水區被捕，目前涉狂亂駕駛、販毒及無牌駕駛遭扣留調查。

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事發於昨晚（14日）約7時，西九龍警區衝鋒隊人員於長沙灣青山道60號巡邏期間，懷疑涉事私家車於路上違例泊車，打算上前調查之際，對方卻突然駛前逃避截查。期間私家車於青山道、欽州街及元州街橫衝直撞，先後撞上2部私家車，導致一名男司機耳及手受傷，之後又扭軚剷上行人路撞飛一名經過的66歲婦人。

據現場目標者表示，當時婦人被撞後凌空「打咗兩個筋斗先落地」，頭部受重創昏迷，最後由救護車送往瑪嘉烈醫院搶救，目前情況危殆。

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警車多次嘗試截停無果，車主之後於元州街九江街交界撞到一部的士後停下，棄車逃去。警方之後於涉事私家車內發現約30克懷疑霹靂可卡因及約20克懷疑「冰毒」，據警方初步估計，相關毒品市值達約5,200萬港元，而涉案男子亦懷疑末持有有效駕駛執照。

警方事後於今日（15日），在上水區拘捕涉事32歲潘姓車主，案件列作狂亂駕駛、販毒及無牌駕駛，亦不排除之後將有更多人被捕，案件目前由深水埗警區重案組調查跟進。

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責任編輯：羅嘉欣

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