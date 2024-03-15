娛圈有喜丨文凱玲白色情人節嫁圈外男友　 金豬龍鳳鈪掛滿身勁富貴

▲ 文凱玲嫁得好風光。

女星文凱玲（Connie）在昨日（3月14日）白色情人節與圈外男友拉埋天窗，並於將軍澳某酒店出門入門及舉行晚宴，老公Jason家人及朋友更由加拿大回港出席婚禮。

娛圈有喜丨文凱玲密鑼緊鼓籌備下月婚禮 與未婚夫西貢拍婚紗照：進入直路喇！

金豬龍鳳鈪掛滿身

Jason以一套formal tuxedo 紳士形象接新娘，Connie身穿金龍金鳳牡丹褂后突顯初歸新抱的福份貴氣，雙方父母送上五式金器及珍珠頸鏈手鏈耳環祝福一對新人。

Connie與Jason做足傳統，由大妗姐陪伴下完成出門入門儀式，見Connie掛滿金豬龍鳳鈪，與老公拍下多張美照。

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甜蜜幸福樣

Connie與Jason晚宴延開23席，更邀請《狀王之王》及《一舞傾城》演員如莊思明﹑‎王子涵 和林子聰等，以及圈中台前幕後導演監製等出席婚宴。

在晚宴上，Connie穿上白色露肩婚紗上陣，明艷照人，二人證婚時在台上更甜蜜錫錫，之後再齊齊切結婚蛋糕，場面感動。

▲ 文凱玲婚禮

致詞感動

至於Jason在台上致詞時，感謝家人朋友及各人出席，同時指很開心識到太太，亦感謝大家對Connie照顧，難怪令到女方也感動得眼濕濕，臉上亦流露一副幸福樣子。

另外，他們亦在場外放了二人的結婚相集，又提供不少小食供賓客享用。

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