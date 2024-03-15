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眼藥水含防腐劑愈用愈眼乾　慎選藥物加強治療依從性

醫健人物 10:00 2024/03/15

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眼藥水是治療青光眼的一線方案，雖然用藥方便，但是有其缺點，尤其部份眼藥水含防腐劑成份，不僅刺激雙眼，更有機會加速淚水揮發，導致乾眼問題。面對這個兩難局面，有甚麼方案可以替代呢？藉著今個星期「世界青光眼週」，由眼科專科醫生一一講解。

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滴眼藥水 平衡眼壓

根據不同研究，估計約有2.2%人口有青光眼病徵，香港則未有同類統計，惟相信數字相若。眼科專科醫生趙懿行指出，青光眼屬於視神經病變，通常與眼內出現異常高的壓力有關︰「人的眼角膜及眼白的連接位置的內側，有一個稱為『小梁』的排水通道，正常情況下，房水一出一入，保持平衡。但當這個內循環失衡，就好像坑渠淤塞，房水無法排走，眼壓便會上升，最終令視野收窄。」他說，導致眼壓過高的原因眾多，包括先天性因素及白內障、糖尿病及血管閉塞等後天因素。

正因如此，治療青光眼的目標就是要將眼壓降低，調節失衡情況。趙醫生稱，眼藥水是現時的主力治療方案，主要作用是將房水分泌減少或疏通排水功能，避免眼壓積聚，其不具入侵性，亦不會引起嚴重併發症。可是，使用眼藥水又會衍生另一問題；現時不少針對青光眼的眼藥水均含防腐劑成份，為甚麼會含有這類物質呢？趙醫生解釋，防腐劑的作用是防止眼藥水受到細菌污染，否則當藥物存放不妥，有機會滋生細菌︰「眼藥水含防腐劑成份是很常見，畢竟藥物不是只用一天，可能使用四星期才會丟棄，經常開關就會有受細菌污染的風險。 」

減防腐劑 增依從性

短期使用含有防腐劑眼藥水，對雙眼不會有太大影響，惟青光眼是無法根治，必須持續用藥才能控制病情，因此長遠來說，就會引致健康問題。趙醫生舉例，長期使用這類眼藥水，會破壞淚水的油脂層及黏膜層細胞，加速淚水流失，引起眼乾及其他不適感，甚至令眼球表面容易結疤。

趙醫生引述研究指，使用含有防腐劑眼藥水並出現眼乾問題的患者，用藥的依從性會由九成跌至六成︰「用藥後感到不適，自然不肯再滴眼藥水，治療成效因而大減。」

隨著科技發展，藥物技術改善及普及，趙醫生指患者可以因應病情，選用不含防腐劑的眼藥水，避免相關副作用。他舉例，現時有些藥物為用完即棄，獨立包裝有助防止細菌入侵；亦有藥物屬於混合治療，即一種藥水含有不同療效，簡化了用藥次數，眼乾機會相對較低，自然可以增加用藥依從性。

趙懿行醫生提醒，青光眼的治療有多種不同方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢，選擇適合個人病情的治療方案。

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