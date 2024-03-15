父母資產｜不能留房給子女「拜託別生」　男子怒斥這類父母為「垃圾」引網民激論

▲ 男子籲不能留房給子女「拜託別生」，更怒斥這類父母為垃圾。（經濟日報資料圖片）

不少人靠父幹成功買樓上車，又或繼承父母的房產。有台灣女網民近日在社交平台大呻，父母不打算把房子留給她，令她感到失落。有男網民回應帖文批評事主父母，直言「不能留房給小孩的，真的拜託別生」，言論掀起正反兩派辯論。

有女網民在Dcard發文表示，自己存到200萬新台幣想買房投資，父母知道後勸她要考慮自住問題，因為他們將來計劃「以房養老」，表明將來不會把房子給她，她雖然明白父母的想法，但仍感到失落。

「以房養老」是台灣銀行推出的業務，又稱為「逆向抵押貸款」，年滿60歲的屋主將房子抵押給銀行，銀行一次性或每個月提供一筆費用給屋主，作為養老金，屋主可以在熟悉的房子裡安老。

屋主離世後，房子繼承人可以選擇償還貸款，或是將房子將由銀行拍賣，銀行會再根據法拍獲得的金額扣除應繳貸款，將剩下的金額分配給家屬。

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批這類父母為「垃圾」

有男網民近日亦在Dcard發文，回應上述女網民的帖文，他對事主父母的做法感到氣憤，還直言「沒辦法留房子給兒女的父母，真的拜託別生了」。他又指，現在的房價無法與以前相比，不應該把小孩生出來，然後要求他自己去社會上打拼、自己賺錢買樓，「把人生出來，再叫他自己買房不覺得很過分嗎？」

他又認為，那些沒有房產、甚至負債都仍然生育，對兒女造成負擔的父母，他一律稱為「垃圾」。他表示，自己從小沒有獲得父母任何資源，為人父後到處兼職、學投資，不但要養小孩，還要借錢給父母還債，每天睡不到4小時。他埋怨父母就算沒留房產，至少別造成負擔，因此他自己也只敢生一個。

網民意見兩極

帖文引起正反兩派網民辯論，有人贊成樓主的看法，認為生小孩只是滿足父母的私慾，「所以我不想生孩子，因為我買不起房，原生爸媽也窮，我不想讓後代出來受苦」、「雖然偏激，但很真實，拜託沒錢不要生孩子」、「些自己父母付了學費、補習費就認為盡責了，最後把孩子當提款機，瘋狂提錢勒索」。

不過亦有網民批評樓主的觀念，認為他只是想不勞而獲，「要房子不會自己賺喔，請問法律哪一條規定要留房給小孩才能生？」、「每個一副爸媽沒錢就不要生我，怎麼都不會想靠自己啊」、「全部資產都是我們夫妻打拼來的，怎麼處理我的資產，關小孩啥事？」

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責任編輯：王明芳