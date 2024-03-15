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完美復仇丨新婚丈夫不忠情婦是表妹　人妻強忍半年一招絕地復仇大快人心

家事百科 17:10 2024/03/15

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人妻發現丈夫新婚3個月就與表妹偷食，苦等半年展開復仇計畫，兩人終獲得悽慘下場。(iStock圖片)

婚姻在乎忠誠，若然發現丈夫不忠會怎麼辦？外國一名人妻發現丈夫婚後3個月偷食，而且偷食對象更是自己的表妹，內心既生氣又崩潰，然而人妻卻沒有馬上和二人攤牌，籌劃一場完美復仇行動，蒐集證據並靜待最佳時機，直到表妹大學畢業前的關鍵一刻給他們重重一擊，不但把老公趕走，還讓表妹陷入財政危機，付出巨大代價。

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據外國傳媒報道，一名外國人妻在社交平台Reddit發文，她的家族有個傳統，她的祖父母都會為每個孫仔孫女準備「買屋基金」，但必須自行負擔大學學費。她幸運地以獎學金畢業，利用祖父母的基金買了一間房子作新婚之用。

然而，人妻在一次無心之下發現平板電腦一些親密短訊，驚覺新婚三個月的丈夫與自家表妹偷食，原來老公早在結婚當天就看上表妹，私下稱讚對方「很美」。

人妻透露在發現偷情訊息時，已想即場揭穿兩人不倫姦情，然而為了讓兩人付出沉重代價，於是選擇啞忍半年，直到表妹大學畢業前1個月，即將拿到祖父母的「買屋基金」前夕，才在家人面前將不倫戀曝光。

人妻強忍半年終復仇

人妻稱，家族成員對這件不倫戀大感震驚，而傳統守舊的祖父母更無法接受，於是一怒之下將原本打算給表妹的「買屋基金」全數轉贈予人妻。表妹父母卻非常生氣，認為她搶走女兒財產。表妹在失去祖父母的資金援助下，本身又背負學費貸款，最終陷入財務危機。

面對不忠丈夫，人妻閃電提出離婚，由於房子是人妻婚前所有，丈夫在毫無招架之力被掃出家門。人妻透露，如今丈夫已從家搬出，兩人正在打離婚官司，事情似將完結。然而眼見丈夫和表妹悽慘的下場，加上讓祖父母捲入這場家庭鬧劇，讓她深感內疚，詢問網友「自己是否做得太過分」。

網友看完帖文後一面倒力挺她做得對，認為「她(表妹)知道自己做錯了，她應該知道可能會有後果。她不再是個孩子了，要為自己的行為負責。」，亦有人稱「他們很清楚自己在做什麼。如果表妹沒有考慮到潛在的後果，那就是她的錯！這不只是錢的事，還有其他的問題。她早就知道她的家人會如何評斷她。拜託上帝，那可是她表姐夫！」更有網友稱讚「祖父母太聰明了，直接用金錢懲罰她」。

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