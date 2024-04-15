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鮮奶VS成人奶粉哪樣好？飲奶是否愈高鈣愈好？乳糖不耐者應該點飲？一次過解答！

特約

發布時間： 2024/04/15 00:00

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熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

坊間不少人認為人到中年要多飲奶補充鈣質，防止日後骨質疏鬆。市面上林林總總的奶類產品，包括鮮奶、羊奶、成人奶粉等，究竟哪一種比較好？當中的營養成分有甚麼不同？是否挑選愈高鈣的奶類產品愈好，還有甚麼要留意？有乳糖不耐人士又應該怎樣選擇？下文為大家逐一拆解！

比較市面各大奶類產品 營養含量大不同

不少人認為人到中年就應該要飲奶「補鈣」，防止日後出現骨質疏鬆的情況，但其實隨着年齡增長，人體對多種營養的需求只會有增無減，需要補充的營養並不只有鈣質，還有各種營養素。因此，補充全面均衡營養是非常重要，不但能提升精力狀態，增強免疫力，還可以維持心血管、骨質及肌肉健康。

今次我們精選數款鮮奶、羊奶奶粉及成人奶粉，比較營養標籤上的成分。

有人說鮮奶的營養價值豐富，鮮奶的確含蛋白質、部分維他命及礦物質，但是重要營養素如鐵、鉀、維他命D等卻沒有列出，這3種營養素都是大部分成年人缺乏的1-4

除了維他命及礦物質含量，三高人士在揀選奶類產品時要特別注意脂肪及糖分的含量。糖分方面，鮮奶只有4.5克／100毫升，而羊奶奶粉則含11克／100克。總脂肪含量方面，鮮奶只有3.5克／100毫升，而羊奶奶粉則含29.3克／100克。

相比之下，E牌成人奶粉的營養價值就非常完整及豐富，除了提供優質蛋白質、還有多種維他命和礦物質，一杯有齊人體每日所需的16種營養素+。而且低糖，糖分含量只有1.75克／100毫升，每杯僅230卡路里，不含反式脂肪及膽固醇，三高人士可以考慮此健康之選。

飲奶並非愈高鈣愈好 補過頭反影響吸收

有不少消費者相信羊奶奶粉的鈣含量特別高，以為愈多鈣愈好，但要留意我們從日常飲食中亦會攝取到鈣質，所以在挑選奶類產品時並非愈高鈣愈好。

衞生署建議19至65歲的成年男女每天攝取約1,000毫克鈣質，65歲上以男性或停經後的女性則為每日1,300毫克。而攝取過量鈣有機會增加腎結石形成的風險，同時有機會阻礙其他礦物質的吸收*。

乳糖不耐症應「避免乳糖」 仔細選擇合適的營養補充品

另外，不少人都有乳糖不耐症，患者因無法消化乳糖，但腸道中的細菌會把乳糖分解，導致腹脹、胃部不適及腹瀉^。所以乳糖不耐症人士應盡量避免含乳糖的牛奶及羊奶產品。 

前文提及的E牌成人奶粉，其實是雅培低糖Ensure。除了雅培低糖Ensure外，還有雅培金裝Ensure（朱古力味），同樣香濃美味、營養滿分！

雅培低糖Ensure全面均衡營養 全面提昇身體5大力量

提到營養補充品，已不只是年老人才需要，我們都應及早補充足夠營養，才能維持最佳狀態！雅培低糖Ensure®，一杯有齊人體每日所需16種營養素+，包括優質蛋白質、多種維他命和礦物質，營養種類及分量比例都計算到剛剛好，營養組合更符合世衛組織飲食建議**，日日飲用2杯，有助補充成年人日常飲食營養的不足。相比起一般鮮奶，雅培Ensure®營養更全面****，全面提昇身體5大力量——精力、護心、骨骼、肌肉及免疫力！ 

而且每杯只有230 kcal，糖分低至1.75克／100毫升，適合怕甜或注重體重的人士。測試員試飲後都覺得味道香濃得來又不會過甜！

更多產品詳情︰https://bit.ly/3VhvuFa
登記免費試飲：https://bit.ly/3Vijvah

資料來源︰
^https://www.cfs.gov.hk/english/multimedia/multimedia_pub/files/trade_202204.pdf
+雅培低糖Ensure含16種營養素完整組合，包括蛋白質，鈣，維他命A，維他命C，維他命D， 維他命E，維他命B1，維他命B2 ，維他命B6 ，維他命B12，鉬，鉻 ，錳，硒，泛酸和生物素
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/people/seniors/health-safety/pdf/hefs_web_chinese.pdf
1. Department of Health. Health Statistics pamphlet. Available at: https://dh.gov.hk/tc_chi/statistics/statistics_hs/files/2020.pdf. Accessed: 21 Jan 2021
2. 根據2014年食物安全中心對香港首個總膳食研究第九號報告中的礦物質研究.
3. Yokoi, K., & Konomi, A. (2017). Iron deficiency without anaemia is a potential cause of fatigue: Meta-analyses of randomised controlled trials and cross-sectional studies. British Journal of Nutrition, 117(10), 1422-1431. doi:10.1017/S0007114517001349
4. Raymond et al. Optimal vitamin D status and its relationship with bone and mineral metabolism in Hong Kong Chinese, Bone, Volume 97, 2017, Pags 293-298.*https://www.cfs.gov.hk/tc_chi/programme/programme_firm/files/Report_on_the_1st_HK_Total_Diet_Study_Minerals_c.pdf
**Interim Summary of Conclusions and Dietary Recommendations on Total Fat & Fatty Acids, Joint FAO/WHO Expert Consultation on Fats and Fatty Acids in Human Nutrition, 10-14 November 2008, WHO, Geneva
***連續28年全港銷售額及銷量數據根據NielsenIQ 1995年1月-2022年12月全港成人高營養飲品零售調查報告（沒有註明是特別為嬰兒/幼兒或母親而設)（©2023 NielsenIQ 版權所有）
****根據香港食安中心營養資料（選擇「奶類及其製品」>「奶類」>「牛乳(均值)」），一般鮮奶只得11種營養素，而雅培低糖加營素®含有16種營養素。

（特約）

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