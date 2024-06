鮮奶VS成人奶粉哪樣好？飲奶是否愈高鈣愈好？乳糖不耐者應該點飲？一次過解答！

坊間不少人認為人到中年要多飲奶補充鈣質,防止日後骨質疏鬆。市面上林林總總的奶類產品,包括鮮奶、羊奶、成人奶粉等,究竟哪一種比較好?當中的營養成分有甚麼不同?是否挑選愈高鈣的奶類產品愈好,還有甚麼要留意?有乳糖不耐人士又應該怎樣選擇?下文為大家逐一拆解!

比較市面各大奶類產品 營養含量大不同



不少人認為人到中年就應該要飲奶「補鈣」,防止日後出現骨質疏鬆的情況,但其實隨着年齡增長,人體對多種營養的需求只會有增無減◆,需要補充的營養並不只有鈣質,還有各種營養素。因此,補充全面均衡營養是非常重要,不但能提升精力狀態,增強免疫力,還可以維持心血管、骨質及肌肉健康。

今次我們精選數款鮮奶、羊奶奶粉及成人奶粉,比較營養標籤上的成分。

有人說鮮奶的營養價值豐富,鮮奶的確含蛋白質、部分維他命及礦物質,但是重要營養素如鐵、鉀、維他命D等卻沒有列出,這3種營養素都是大部分成年人缺乏的1-4。

除了維他命及礦物質含量,三高人士在揀選奶類產品時要特別注意脂肪及糖分的含量。糖分方面,鮮奶只有4.5克/100毫升,而羊奶奶粉則含11克/100克。總脂肪含量方面,鮮奶只有3.5克/100毫升,而羊奶奶粉則含29.3克/100克。

相比之下,E牌成人奶粉的營養價值就非常完整及豐富,除了提供優質蛋白質、還有多種維他命和礦物質,一杯有齊人體每日所需的16種營養素+。而且低糖,糖分含量只有1.75克/100毫升,每杯僅230卡路里,不含反式脂肪及膽固醇,三高人士可以考慮此健康之選。



飲奶並非愈高鈣愈好 補過頭反影響吸收



有不少消費者相信羊奶奶粉的鈣含量特別高,以為愈多鈣愈好,但要留意我們從日常飲食中亦會攝取到鈣質,所以在挑選奶類產品時並非愈高鈣愈好。

衞生署建議19至65歲的成年男女每天攝取約1,000毫克鈣質,65歲上以男性或停經後的女性則為每日1,300毫克。而攝取過量鈣有機會增加腎結石形成的風險,同時有機會阻礙其他礦物質的吸收*。

乳糖不耐症應「避免乳糖」 仔細選擇合適的營養補充品



另外,不少人都有乳糖不耐症,患者因無法消化乳糖,但腸道中的細菌會把乳糖分解,導致腹脹、胃部不適及腹瀉^。所以乳糖不耐症人士應盡量避免含乳糖的牛奶及羊奶產品。

前文提及的E牌成人奶粉,其實是雅培低糖Ensure。除了雅培低糖Ensure外,還有雅培金裝Ensure(朱古力味),同樣香濃美味、營養滿分!



雅培低糖Ensure全面均衡營養 全面提昇身體5大力量



提到營養補充品,已不只是年老人才需要,我們都應及早補充足夠營養,才能維持最佳狀態!雅培低糖Ensure®,一杯有齊人體每日所需16種營養素+,包括優質蛋白質、多種維他命和礦物質,營養種類及分量比例都計算到剛剛好,營養組合更符合世衛組織飲食建議**,日日飲用2杯,有助補充成年人日常飲食營養的不足。相比起一般鮮奶,雅培Ensure®營養更全面****,全面提昇身體5大力量——精力、護心、骨骼、肌肉及免疫力!

而且每杯只有230 kcal,糖分低至1.75克/100毫升,適合怕甜或注重體重的人士。測試員試飲後都覺得味道香濃得來又不會過甜!

