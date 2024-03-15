失眠煎熬｜港女嚴重失眠6年用盡方法難入睡　現1症狀憂：我下一秒就猝死【附「478呼吸法」助眠】

【失眠/精神科/焦慮】睡覺是每天最放鬆的時候，但偏偏有人會因此而煩惱。一名港女飽受失眠困擾多年，曾千方百計尋找各種助眠方法，仍無法安然入睡。對此，她感到無比焦慮，欲找出失眠的成因，原來失眠本身正是她最大的壓力源頭。

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該名港女上周三（6日）在網上討論區「連登」發帖，指自己飽受失眠困擾6年，近日更有惡化跡象。女事主每天晚上飽受失眠的煎熬，「一係就個腦控制唔到自己係咁諗嘢，一係就個腦自動呈現咗好多好怪嘅畫面」，一直讓她有錯覺以為自己已經進入夢鄉，其實她一直清醒。她指，有時候明明已覺得自己放鬆，準備好入睡，但最後還是在床上輾轉反側至天亮。

千方百計試盡助眠方法

為了改善失眠問題，她用盡千方百計，包括尋求心理輔導、看心理書籍、少看手機和社交媒體，甚至服用「特強」褪黑激素補充品，亦無補於事。女事主坦言已經用盡方法，「聽歌、香味都無咩用，運動或拉筋方法有做過」，連行完山本應很累還是「望天光」。

瞓唔到有陣時真係想開個窗跳落去算啦。

失眠成因源於失眠自身

女事主失眠問題不止是因為壓力所致，有時候甚至放假或沒有生活壓力的情況下，晚上仍難以入睡。後來她發現，原來失眠就是她最大的壓力來源，因為「驚瞓唔著」導致無法入睡，造成惡性循環。她曾就失眠問題與朋友傾訴，但感覺他們根本無法理解自己不能睡覺的痛苦，最後「唔想再攞出嚟同人講」。無計可施之下，她欲到精神科求醫，惟礙於專科收費昂貴難以負擔，現在陷入矛盾。近日身體更開始出現心口痛的症狀，她怕是失眠帶來的影響，恐怕自己「下一秒就會猝死」。

同路人集氣為事主打氣

帖文下有不少人留言為女事主打氣，更有不少同受失眠所困的同路人分享自身經歷。有網民建議女事主可以循社福機構找由政府資助的精神科醫生，或是輪候公立醫院專科。女事主對此表示擔心公立醫院輪候無止境，故有意尋求私立醫生治療。

專家分享4個睡眠貼士

東京疲勞．睡眠診所院長梶本修身醫生曾在日本電視台TBS節目《差別在哪裡？》（この差って何ですか）探討有助入睡的方法，分享了4個睡眠貼士：

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「478呼吸法」 調節呼吸助放鬆神經

對於改善睡眠質素，美國亞歷桑納大學醫學教授威爾（Andrew Weil）曾介紹一種「478呼吸法」，指透過調節呼吸令更多氧氣進入肺部，放鬆副交感神經，能有助減輕焦慮和憤怒反應、控制渴求，從而幫助入睡。威爾提醒最初進行「478呼吸法」時有機會頭暈，建議先坐下或躺下練習，以免跌倒。他又建議每天至少進行2次「478呼吸法」，以獲得最好的效果。

「478呼吸法」步驟如下：

1. 先盡量排走肺部空氣

2. 閉上嘴用鼻吸氣4秒

3. 吸氣後閉氣7秒

4. 用嘴呼氣，同時發出「呼」的聲音8秒，即完成一個呼吸循環

5. 共做4個呼吸循環，即完成一次「478呼吸法」

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責任編輯：羅嘉欣