【關注組名物】沙嗲牛肉麵世一名店　好好運快餐店荔枝角重開

▲ 好好運快餐店將於本月25日重開。

【早餐／沙嗲牛肉／奶茶／好好運／性價比】沙嗲牛肉麵聞名本地、好好運快餐店去年11月宣布結業，不少食客都大感可惜，事隔4個多月後傳來喜訊。

好好運快餐店今日（15日）宣布，好好運快餐店將於本月25日，於荔枝角永康街79號創匯國際中心地下B舖重新開張。

好好運快餐店的新址，距離荔枝角地鐵站較遠，出站後還要往明愛醫院方向徒步8至10分鐘才到，較舊店隔涉。

沙嗲牛肉麵關注組世一

好好運快餐店的沙嗲牛肉麵有口皆碑，社交平台多個群組均極力推崇。

沙嗲牛肉麵關注組fb群組中，不少網民推舉為全港冠軍，甚至有網民稱排隊等近4小時才吃到，可見其受歡迎程度。

好好運快餐店為滿足客人需要，早前甚至推出外賣裝，1磅碗裝沙爹牛肉外賣價$55，大批客人幫襯。

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記者：黃穎津