  • 21°C
香港時間 : 2024315日 (週五) 12:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

遊日注意｜麻疹疫情席捲美日台　30歲男無外遊紀錄「去關西機場」就被感染

都市病 12:22 2024/03/15

分享：

分享：

熱門 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

全球多地爆發麻疹，30歲京都男無外遊被感染，1小童返美後確診。

【日本/麻疹/麻疹爆發/傳染病/疫苗】近期全球多地相繼爆發疫情，上個月一班從阿聯酋飛往大阪府的航班有8人確診，其後京都一名30歲男子無外遊紀錄被感染，另外美國及台灣都有輸入個案。專家呼籲，不要輕忽麻疹的嚴重性，最好把握機會接種疫苗。

最新影片推介：

Sick問識答
Sick問識答｜乳癌術後不一定需要化療？ 醫生拆解治療方法+治療藥物。

日本、美國、台灣多地爆發麻疹疫情

全球麻疹病例去年增加79%，目前各地開始出現感染個案，確診數字有上升趨勢。本港衛生防護中心亦表示，今年錄3宗麻疹個案，高度關注事件。截至3月11日，日本全國包括大阪和東京在內，已累計增至11宗麻疹病例。

綜合日媒報道，2月24日一班從阿聯酋飛抵日本大阪的航班，其中一名男乘客在3月1日確診感染麻疹，隨後發現同機另有7人確診。除此之外，奈良縣一名來自海外的男子感染麻疹後，另一名與該男子有接觸的男子同樣確診麻疹。

而一名居住在大阪的女子在本月7日下午1時，從新大阪站乘坐新幹線前往品川站，然後前往東京都，曾出現在銀座中央區一間餐廳，亦在8日確診感染麻疹。

麻疹席捲多地，台灣也爆發機上群聚個案，2月20日從馬來西亞飛往台灣的一架航班上，共有3人確診。美國加州薩克拉門托縣（Sacramento）衞生官員8日發聲明稱，本月5日中午至下午5時，一名返國的小童在加州一間醫療機構就醫，確診感染麻疹。當地醫院正緊急聯絡曾到過醫院、可能已被感染的300人。

男子無外遊感染麻疹

據《日本放送協會》報道，本月7日，京都市内一名30歲男子出現發燒症狀，雖兩度前往就醫，惟情況未有改善，並接連出現皮疹與柯氏斑點等麻疹常見症狀。該名男子在12日改往其他醫療機構就診，最後確診感染麻疹。

據悉，該名男子近期並無出國紀錄，但上個月曾前往關西機場，因接觸了一名搭乘阿拉伯聯合大公國返抵大阪班機的男性乘客，才感染麻疹。目前男子已經返家進行療養，狀況正在穩定恢復中。

大阪府濟生會中津醫院感染管理室長安井良則醫生表示，麻疹的傳染力十分高，是能透過空氣傳染的疾病，好發於春夏兩季，

才剛春天就出現這麼多確診者，到了5、6月恐怕疫情會更加難以控制。

安井良則強調，麻疹的潛伏期長達10天，因此如果曾經與確診者足跡重疊，在未來1、2周內出現發燒症狀，最好還是要主動就醫。他還提到，出現發燒症狀後，不一定會出疹，但此時是感染力最強、最容易傳染給周遭人們的時候，因此要多加注意。

另外，近期網絡上出現許多如「感染麻疹靠維他命就能痊癒」、「麻疹疫苗沒有用」、「感染就能獲得自然抗體」等錯誤消息，當局表示，由於麻疹傳染力高，也沒有特效藥，若是沒有抗體的情況下感染麻疹的話，可能會因為肺炎或腦炎等重症死亡，呼籲民眾不要輕忽麻疹的嚴重性，最好把握機會接種疫苗。

麻疹屬高傳染性疾病

據本港衞生署資料，麻疹屬高傳染性的疾病，潛伏期一般為7至18天，但可長達21天。麻疹可透過空氣中的飛沫，或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播。病人從出疹前4天至出疹後4天內可把病傳染給別人。

點擊圖片放大
+5
+4

受感染的人初時會發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅及口腔內出現白點。3至7天後皮膚會出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身，維持4至7天，亦可能長達3個星期，留下褐色斑痕或出現脫皮。病重者的呼吸系統、消化道及腦部會受影響，引致嚴重後果甚至死亡。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

遊日注意丨日本航班爆發麻疹　機上至少8人感染大阪東京現個案
16:09 2024/03/13
遊日注意丨日本航班爆發麻疹　機上至少8人感染大阪東京現個案
【麻疹】衞生防護中心指全球麻疹個案上升　提醒市民提高警覺及接種疫苗
21:56 2024/03/01
【麻疹】衞生防護中心指全球麻疹個案上升　提醒市民提高警覺及接種疫苗
麻疹爆發｜麻疹全球大爆發一年逾30萬宗增幅近8成　醫生警告：3類人應盡快打疫苗
11:43 2024/03/01
麻疹爆發｜麻疹全球大爆發一年逾30萬宗增幅近8成　醫生警告：3類人應盡快打疫苗

你可能感興趣

遊日注意丨日本航班爆發麻疹　機上至少8人感染大阪東京現個案
16:09 2024/03/13
遊日注意丨日本航班爆發麻疹　機上至少8人感染大阪東京現個案
【麻疹】衞生防護中心指全球麻疹個案上升　提醒市民提高警覺及接種疫苗
21:56 2024/03/01
【麻疹】衞生防護中心指全球麻疹個案上升　提醒市民提高警覺及接種疫苗
麻疹爆發｜麻疹全球大爆發一年逾30萬宗增幅近8成　醫生警告：3類人應盡快打疫苗
11:43 2024/03/01
麻疹爆發｜麻疹全球大爆發一年逾30萬宗增幅近8成　醫生警告：3類人應盡快打疫苗
健康問題 傳染病 網絡熱話 疫情 疫苗 紅疹 機場 阿聯酋 麻疹 肺炎