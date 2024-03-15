亞洲超星團｜曾志偉未受阮民安諷刺影響心情　力撐LOONG 9：呢個就係效應囉！

▲ LOONG 9成為熱話！

《亞洲超星團》的奧利、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩昱、白子奕、文佐匡、黃奕斌、陳梁組成男團LOONG 9出道，隊名受盡網民恥笑，無疑也是另類地突圍！

為LOONG 9「賜名」的曾志偉，在昨日（3月14日）時出席活動，也有作出回應，更直言未有受阮民安翻舊事而影響心情！

亞洲超星團｜文佐匡成LOONG 9一員疑靠課金 Sean遭網民圍攻：你不配

曾志偉未受阮民安影響

前E-Kids成員阮民安（Tommy）撰千字文直指「個名肯定俾人笑一世」，更自爆曾志偉當年想替E-Kids取名「A4」，志偉受訪時指自己未有因此事感生氣，又坦言自己不記得舊事！

他指：「一路都提攜啲後生嘅，其實名嘅嘢改出嚟都係兩樣，改出嚟開玩笑嘅又有、真係改嘅又有。」

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曾志偉力撐LOONG 9

對於LOONG 9成為網民熱話，志偉稱：「呢個就係一個效應囉......依家咁多人講緊、炒到咁熱度高到不得了！大家慢慢放長雙眼睇，你就知呢個名係好事！」

他認為只要組合會紅，組合名就是好，並指：「佢唔紅就會話佢改錯名！」

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