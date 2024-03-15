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命懸一線｜善心消防員突患急性肝衰竭　命在旦夕未來數日急需換肝

都市病 11:24 2024/03/15

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【消防員/肝衰竭/捐肝/求肝/器官捐贈】42歲的石樂勤（石仔）任職消防員17年，平時熱愛運動及做義工，身體一向健康。近日有望升職之際，卻傳來噩耗。他上月底因為胃痛入院，病情急轉直下現急需換肝續命，惟身邊親朋無人符合捐肝條件。其太太希望有善心人出現捐肝，給予丈夫一個希望。香港消防處職工總會今日（15日）亦發出呼籲，盼石仔可盡快獲得肝源。

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Sick問識答｜乳癌術後不一定需要化療？ 醫生拆解治療方法+治療藥物。

42歲的石樂勤（石仔）任職消防員，在今年2月底因病服食藥物後出現胃痛，即使停藥後情況仍無好轉，遂到仁濟醫院急症室求醫生。當時醫生初步診斷他患肝炎，惟入院後4天內病情急轉直下，出現急性肝衰竭及肝昏迷，轉院到瑪麗醫院治療。石仔太太受訪稱，丈夫近日出現腦水腫情況，急需換肝續命。醫生指，石仔病情嚴峻，若未來數天未能進行換肝手術，恐有生命危險。據悉，他現時出現腦水腫情況，最壞情況可能無法做手術，故希望有Ｏ型血的有心人願意捐肝，給予丈夫一個奇蹟：

佢有應承我話佢一定會好返。我信佢會好返。

香港消防處職工總會緊急呼籲

香港消防處職工總會目前亦作出緊急呼籲，指42歲石仔駐守於機場消防局，於2024年3月初因急性肝衰竭入院後病情急轉真下，上周五（8日）入住瑪麗醫院深切治療部，目前急需接受O型血肝臟進行換肝手術續命，只要O型血型、肝膽體積足以捐予，加上肝功能良好及無任何病歷等皆可捐贈，盼善心入可提供幫助、到院接受初步調查，盼石仔可盡快獲得肝源，救回一命。

總會大讚石仔平日熱心助人，是許多新同事典範，希望有心人提供幫助，盼可助他渡過難關。

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親朋願意捐肝 惟不切合條件

石太感激親朋都願意捐出肝臟予石仔。她表示，家人當中只有石仔哥哥血型相符，但最終因為血壓及血糖等不合格，無法捐肝救胞弟。她亦透露有朋友前來去肝臟移植中心檢測，惟最後因其親人不同意，功虧一簣。

現時石先生急需善心人士捐出肝藏以進行活肝移植，家人盼善心人士捐出肝臟，可聯絡瑪麗醫院K座12樓肝臟移植中心檢測及配對。捐贈者如希望了解活體肝捐贈資料，可參閱醫管局資料。

捐肝條件：

  • 必須為O型血型
  • 肝臟體積足夠捐出給予受肝者
  • 肝功能良好
  • 沒有其他病歷

同意捐贈者可致電瑪麗醫院電話號碼: 22553838

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責任編輯：黃堯姿

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