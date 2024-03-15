【器官捐贈】42歲消防員石樂勤本月初患突發肝病　急需O型血市民捐肝續命

▲ 消防員石樂勤3月初患突發性肝病入院，急需在短時間內接受肝臟移植。（消防處職工總會網站）

消防員石樂勤為人熱心助人，3月初患突發性肝病入院，急需在短時間內接受肝臟移植。消防處職工總會今（15日）發起緊急呼籲，希望O型血市民能夠捐肝，協助他續命。

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駐守機場消防中局的42歲消防員石樂勤於3月初因突發性肝病入住荃灣仁濟醫院，其後病情急轉直下，在上周五（8日）轉送瑪麗醫院「深切治療部」，急需在短時間內接受換肝手術，否則會有生命危險。經商議後，其胞兄自願當捐贈者，可惜經院方檢查後發現他血糖過高，不適合捐贈。

消防處職工總會指，石樂勤為人熱心助人，是許多新同事的典範，並向各會員發起呼籲，希望有心人能夠捐肝協助他；如市民有意捐肝，可致電瑪麗醫院，先進行捐肝評估，電話號碼為22553838。

捐肝條件：

必須為O型血型

肝臟體積足夠捐出給予受肝者

肝功能良好

沒有其他病歷

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記者：梁凱婷