出爐影后｜由蜘珠女到兩屆奧斯卡影后　愛瑪史東演藝人生歷盡起跌

▲ 愛瑪史東以28歲之齡憑《星聲夢裏人》成為金球獎及奧斯卡的雙料影后。(網絡圖片)

《第96屆奧斯卡頒獎禮》日前順利舉行，各個獎項亦塵埃落定，當中愛瑪史東（Emma Stone）憑《可憐的東西》（Poor Things）相隔7年再度勇奪最佳女主角。

她曾先後多次奪得金球獎、奧斯卡金像獎、美國演員工會獎、英國電影學院獎，更曾於2017年成為全球最高收入女演員，並名列2013年的《福布斯》世界百大名人權力榜及和2017年《時代》百大人物，愛瑪史東得到以上榮譽並邁向成功，需要歷盡艱辛，堅持多年不放棄。

愛瑪史東出身於富裕家庭，父親是一個承包商公司的行政總裁，由於工作較為繁忙，所以生活上大大小小的事，都由作為家庭主婦的母親照顧兩姊弟。愛瑪史東4歲時喜歡看電視喜劇，從此對表演產生興趣，並希望能夠成為跟一代笑匠查理卓別靈一樣的喜劇演員，有時候更要求弟弟陪她一同演戲。

▲ 曾跟祖昆馮力士合作電影大師活地亞倫的《情迷失控點》（Irrational Man）。(網絡圖片)

陪母親抗癌

但她7歲剛上小學的時候，被診斷出患有驚恐症和焦慮症，經常因此難以呼吸並活於驚恐的精神狀態之中。上學的時候，經常需要到醫療室休息，因此她跟其他同學的關係亦開始疏遠，但她漸漸發覺青年劇團課外活動，成為她宣洩情緒的重要渠道，因她能夠隨着劇情的起伏，投入角色並紓發情緒。

她從11歲起就加入青年劇團，雖然所演出的劇目和角色大多都走誇張風格，但跟讀書比較起來，演戲的生活令她更為自在享受，所以她14歲完成高中第一個學期後就毅然輟學，並大膽向父母提出「荷里活計劃」，決心前往荷里活發展其演藝生涯。

搬到洛杉磯追夢後，她曾參與多套迪士尼節目的試鏡，但都一一落空。沒有試鏡機會時，她會到寵物店打工，晚上就會報讀高中課程，更會自學寫程式，開設網站等，為了保持生計並支持夢想，就連為狗配音的工作都會做。

天意弄人，當愛瑪追尋演藝夢途中，母親卻不幸確診罹患乳癌，她為陪伴病母渡過難關，曾想過放棄演藝夢。母親卻生氣表示若她放棄做演員，自己就不會配合治療。如是者兩母女就為各自的目標繼續努力奮鬥。2008年艾瑪為慶祝並紀念母親戰勝癌魔，她將自己和媽媽都喜歡且代表披頭四《黑鳥》的「鳥腳」圖案紋在左手手腕上。

▲ 愛瑪史東在《緋聞教主》首次擔任電影女主角，並首次得到金球獎影后提名。(網絡圖片)

演《緋聞教主》成名

天生擁有一頭金髮的愛瑪史東，拍攝處女電影作《男孩我最壞》（Superbad）時，聽從製片人Judd Apatow的建議將金髮染成紅髮，增加了個人辨識度，更被各大媒體評為「極具吸引力」和「最令人興奮新面孔」。雖然艾瑪在此片戲份不多，但依然令她受到電影圈的關注，並開始得到很多重要角色的片約。

例如喜劇《搖滾青春夢》（The Rocker）主演樂團中「黑口黑面」的Base手，《校園兔女郎》（The House Bunny）中的宅女會長，《死鬼女友搵上門》（Ghosts of Girlfriends Past ）裏的瘋狂幽靈水手，及《萬能隊長》（Paper Man）中的高中生保姆等。

雖然這些早期電影作品的票房成績及口碑都強差人意，但及後她在《緋聞教主》（Easy A）中首次擔任電影女主角，片中她極具層次的出色表現，讓她得到金球獎的影后提名，雖然未能獲獎，但自此她在荷里活影壇就開始漸露頭角。

▲ 2012年與Andrew Garfield合作《蜘蛛俠》系列電影，期後更發展成情侶關係。(網絡圖片)

曾跟蜘蛛俠拍拖

2012年SONY重啟《蜘蛛俠》系列電影，除了蜘蛛俠由Tobey Maguire換成Andrew Garfield外，女主角亦由換成由愛瑪所飾演的Gwen Stacy。新系列中的蜘蛛女Gwen不再只是待救的花瓶，而是幫助蜘蛛俠由一個男孩成為英雄的重要角色，愛瑪史東在片中的發揮更得到業界一致好評。兩集《蜘蛛俠》電影亦相當賣座，全球共錄得15億美元票房收入。

此外，愛瑪史東與Andrew Garfield這對蜘蛛情侶的關係更蔓延至戲外，兩人拍拖4年間的一舉一動，皆成為傳媒報道的焦點，愛瑪史東的知名度亦因此大大提高，變得廣為人知。

拍畢《蜘蛛俠》系列兩套電影後，愛瑪為求演技上的突破並打破觀眾對她的舊有印象，她尋求轉變戲路，接拍的電影都是一些嚴肅認真的劇情片。例如探討美國種族問題的《寫出友共鳴》（The Help）、2014年的最佳電影《飛鳥俠》（Birdman）中飾演一名從戒毒所出來的問題少女，為她贏得首次奧斯卡的提名。

愛瑪更於2014及2015年跟電影大師Woody Allen合作拍攝《情迷月色下》（Magic in the Moonlight）和《情迷失控點》（Irrational Man）兩部大作，而兩部電影的拍檔皆為影帝級人馬，包括哥連費夫（Colin Firth）和瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）。進一步擴闊愛瑪的戲路和演技。

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天花板之作

愛瑪史東於2014年憑音樂劇《歌廳》（Cabaret）首次登上百老匯舞台，她在舞台上載歌載舞，將角色矛盾的一面發揮得臨灕盡致，這些精采的演出都被台下一位正為新戲物色演員的導演看在眼內，而這位導演正正是《星聲夢裏人》（La La Land）的導演Damien Chazelle。

2016年《星聲夢裏人》正式上映，電影講述一個鍾情爵士樂的音樂家與一個夢想成為演員的侍應在洛杉磯追尋夢想時相知相愛的故事。戲情就好像愛瑪的個人傳記，她跟戲中角色Mia一樣經歷多次試鏡失敗，這些與她相似的人生經歷都有助她在戲中真摰動人的演出。電影最後共錄得4.4億美元票房的收入，並成為2016年影壇的大贏家，愛瑪史東以28歲之齡成為金球獎及奧斯卡的雙料影后，事業可謂到達頂峯。

最新影片推介

愛瑪史東久違影壇3年後在新作《可憐的東西》中以正面全裸、多場大膽性愛場口，瞓身演繹嬰孩心智熟女慾身的「女版科學怪人」，電影改變她的人生觀，飾演貝拉讓愛瑪史東重新接受生而為女人的一切，包括自由、恐懼與勇氣。更被譽為從影以來突破天花板之作。

愛瑪史東透露「貝拉」是她至今最私心喜愛的角色，並帶領觀眾以全新角度反思性別、身份、自由、女性主義等重大課題。愛瑪史東憑《可憐的東西》中突破性的演出，再度贏得奧斯卡金像獎最佳女主角的讚譽也是不無道理。

記者：傅承嘉