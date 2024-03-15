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照顧者｜ 認知障礙丈夫脾氣暴躁經常動租 太太拒送老人院：被綁手綁腳好可憐

家事百科 11:34 2024/03/15

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《幸運是我》劇照

婆婆說時淚濕臉頰：「佢走失過兩次㗎喇，我以為會凶多吉少以後見唔到佢㗎啦，好在搵得番，真係好驚有第三次！」

婆婆的丈夫年齡跟她相若，近年他的健康狀況卻明顯走下坡，患上各種老人常見的疾病，包括認知障礙症，記憶力急劇轉差。

「佢食過飯又唔記得，隔一陣又話要食飯，我唔俾佢，佢就好似細路仔咁發脾氣。佢又成日要求食甜嘢，佢有糖尿㗎，點俾得佢喎！」婆婆聲音微弱，看得出是慣常自我形象低落的女性。丈夫年輕時性情已屬暴躁，對她時有動粗，現在患病的他更是變本加厲，你不依他嘛，他就會發難打人，婆婆天天承受着巨大的精神壓力，她自己也快熬不住了。

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TOPick一分鐘丨親子行山裝備一覧　領隊爸爸親授2招親子郊遊小貼士

「佢近嚟仲會經常把玩自己嘅……」婆婆的淚已不受控地滔滔流下：「……佢將自己嘅糞便抹喺牆，有時就塞喺衣櫃裏面，真係人都癲呀！」精神出岔子的老人把玩自己的糞便，其實並不是鮮有的事情，可以想像照顧者的日子是多麼的艱辛啊！

婆婆的子女統統贊成將爸爸送到老人院去，唯獨婆婆反對：「佢脾氣差會打人，喺老人院一定會被綁手綁腳好可憐㗎！」這位太太真的有情有義。

另一邊廂，有位伯伯同樣不離不棄地貼身照顧患上冷凍人症的太太，伯伯天天勞心勞力，但相比之下，他的日子其實不賴，因為太太雖然患病行動不便，但仍保持着樂天的態度，嘴唇時常漾着笑意，嘴巴會不停說笑和感謝丈夫的悉心照顧，照顧者是辛苦卻窩心呢！

夫妻可否重新承諾：誰將來先發病，另一方會不離不棄地照顧，但患病者要合作、要感恩，切勿讓照顧者百上加斤！

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撰文 : 鄧藹霖

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