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婚後事丨羅子溢淚崩哭別煒烈搞喊網民　演沉鬱角色能抽離全靠一對可愛仔女

娛樂 11:30 2024/03/15

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羅子溢在《婚後事》大騷演技。

羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕主演TVB劇《婚後事》在昨晚（3月14日）播出的第14集，上半敘述視點是天暉（羅天宇飾），標題是「盡情燃燒 不枉此生」；下半敘述視點是善仁（羅子溢飾），標題是「唯有愛 才令人自覺不枉此生」，兩個都是不枉此生，但不枉此生的原因卻各有不同。

善仁跟Mira正式分手後，除面對父親潘良（煒烈飾）病情惡化垂危，自己的痛症亦愈發劇烈，身心俱疲；惟獨對著明芯（陳自瑤飾）母女，善仁才重拾力量忍受痛楚。

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《婚後事》

婚後事丨善仁原諒父親

一生都極多包袱及壓力的善仁，聽了父親的彌留之言後豁然釋懷，縱然傷心亦選擇放手讓父親離開並原諒父親。

潘良離世後，善仁胃出血入院，死裡逃生之際與過去的自己正式和解，並希望以身作則，感化日益反叛的女兒悅悅（鄭淽月飾）。

《婚後事》

婚後事丨兩代演員演技過招

羅天宇上半回發放完笑彈加粉紅氣泡後，下半回輪到子溢引爆觀眾淚點，尤其潘良臨終前的懺悔，以及善仁決定放手讓父親安詳離去一幕，無論是煒烈的傾力演出，或是子溢真誠的眼淚，均感動無數網民，更有網民留言尋找知音：「有冇人同我一樣喊咗？」並大讚子溢大蛻變：「真係做得好好，好感動」、「真係值得視帝喎呢套」、「眼神同內心戲都好好」。

其實昨晚潘良的臨終懺悔可說是兩代演員「高手過招」演技示範，為演活臨終病患的痛苦，煒烈全程雙眼通紅、哭腔兼聲線沙啞，多次竭力做出抖大氣、有氣冇力及反白眼等狀態；談到場口拍攝感受，煒烈笑言：「我咁大個仔都未試過拍戲要喊足十幾個鐘咁耐。」

《婚後事》

婚後事丨子溢感染力爆燈

至於子溢更是厲害，全程完美進入憂心又傷痛的狀態，對著彌留的父親竭力吐出的誠心懺悔，子溢雙眼全是痛心的淚水，其中一個痛哭位，更哭至嘴尖和鼻尖都有眼淚，感染力滿分。

之後子溢無論是演繹被痛症折磨至憔悴的場口、勇敢含淚送別病父的場口、或是痛心地與過去的自己和好，均成功演繹了不同程度及形式的傷痛；而當對著前妻Emma（陳自瑤飾）及女兒悅悅（鄭淽月飾）時，子溢又能精準地演回憐惜及深愛的狀態，徹底讓善仁成為有血有肉的人，難怪網民說：「羅今套真係估唔到地好，角色唔討好，但佢做得超好，次次都畀佢感動到心軟，冇咁嬲佢。」

《婚後事》

婚後事丨直言拍攝時心痛

對於喊戲獲讚，子溢開心感謝觀眾支持，並坦言喊戲對自己仍有難度，對於自己被讚掌握得好，子溢笑言全靠遇到有好對手：「其實喊戲真係難，因為真係需要好多時間培養（感情），我都唔係話好快就培養到感情嘅人。我覺得最緊要係投入，監製都畀咗好多時間我哋培養，同埋呢套劇每個對手都好好，令你好容易就投入咗。」

談到今晚與煒烈在醫院的兩場喊戲，子溢坦言是自己最喜歡的喊戲之一：「因為喺現實入面子溢已經做咗爸爸，從啲小朋友嘅成長你會覺得時光過得特別快，所以有時對住老人家時，你會惋惜冇好好把握以前嘅光陰，所以（嗰場戲）好自然就會好真情流露，好有一種悔疚同傷心，眼淚就會流出嚟，我拍嗰時真係好傷心同個心真係好痛。」

《婚後事》

婚後事丨子溢預告「復合之路不簡單」？

談到有網民指潘善仁角色「長期負面情緒又繃緊，太入戲好易痴線」，問到子溢拍攝《婚後事》有否遇上難抽離問題，他坦言完全沒有。

皆因他太渴望完工後馬上享親子樂：「呢個角色係比較難處理，咁啱嗰時疫情，我每日放工都會自我隔離，變咗畀咗好好機會我專心喺劇本上面。」

《婚後事》

他續指：「因為唔係自己一個隔離，好多時會同太太或小朋友玩得好開心，就會鬆懈咗。抽離對我嚟講都唔係特別難，因為我心底入面好渴望同自己小朋友玩，一知道唔會傳染到佢哋，就好快投入番自己（做爸爸）嘅世界！」

子溢還應要求預告明芯與善仁下周進展：「好多人覺得善仁同Emma會復合？唔係咁簡單架，其實自第15集之後，就會講到去大約6至7年之後嘅時間點，到時我同Emma嘅愛情同人生觀都改變咗好多，咁之後大家再相處到底係愛定需要？」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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