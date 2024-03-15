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台灣旅遊｜體驗台南百年農家討山文化　親摘食材烹調歎特色烤雞

休閒消費 13:22 2024/03/15

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特色討山烤雞是農家菜體驗班的主菜。(傅承嘉攝)

香港人熱愛旅遊人所共知，對於住宿的一環亦頗為講究。既要便宜，又要舒適兼具特色，藉此讓平日因繁重工作而疲憊不堪的身心靈放鬆一下。台南一間名為仙湖休閒農場的民宿就能滿足以上條件。

於各大酒店預訂網站查看這間民宿的相關資料時，會發現民宿是依山而建的建築，被自然景致所包圍，隔着電腦屏幕都被房間舒適淡然的氛圍深深吸引住。

仙湖休閒農場位於台南東山，住宿客房「迎山」依山而建，日出、黃昏及雨後的時分，山谷經常出現雲海，農場就猶如漂浮在仙境當中，仙湖農場亦因而得名。園內令人放鬆的度假風情，吸引很多遊客特地前往，享受與自然的寧靜時光。

而每個房間都坐擁獨立的山勢地形面貌，吸引不少網紅專誠租住拍片打卡一睹風采。房間設計源於百年的山村文化，以空間盛載人文歷史，並連結自然山林，藉此傳達人與山共好的精神，好讓旅客在旅居的過程中體會台灣獨有的生活風格。

農家菜體驗班會於「本味作坊」餐廳舉行。(傅承嘉攝)

安置好行裝後，是時候四處遊覽一下仙湖農場。位於地下的長廊設有多個藝術裝置，向遊客介紹由古至今，農家把龍眼烘乾成龍眼乾的過程和歷史，當中蘊含古人令人驚嘆的農耕智慧，讓旅客深入了解仙湖百多年「討山」的文化。而旅客大堂位置，除了作為協助旅客登記入座的地方外，更是旅客購買地道特色手信的商店。

產品當中大多都以龍眼製成的副產品為主，包括龍眼乾，龍眼咖啡，龍眼啤酒等，都值得旅客購買，一嘗當地著名的桂圓風味。走出旅客大堂並沿「崎麗」大道向上一直走，就會到達園區的山頂草原廣場，由於農場放養雞、白兔、山羊等小動物，遊客可把握機會與牠們近距離接觸。再沿草原廣場向前走，就會見到農場最受歡迎的無邊際泳池，池水是由山上流下來的山泉，非常冰涼，夏天吸引不少旅客到池中嬉水。是一家大細「放電」輕鬆的好地方。

客房露台設有完備的茶具，讓住客一邊飲茶一邊享受寫意山景。(傅承嘉攝)

廚藝體驗

另外，位於草原廣場右方的「本味作坊」餐廳會為旅客開設農村廚房體驗班。過程中旅客可親身體驗採集新鮮農作物作為食材，跟隨農場職工學習烹調特色討山烤雞，桂圓麻薑溫泉蛋米粉，桂圓雲朵餅乾等菜式，考驗旅客的入廚造詣，並體驗務農的工作，一嘗在地農家菜的獨有風味。農場遠離都市煩囂，各式各樣的設施和活動都為旅客提供放鬆身心的機會。

改革轉型

仙湖能夠成為集休閒，體驗，歷史文化承傳於一身的農場並不容易，實有瀨吳侃薔及其一家的努力堅持。吳侃薔的祖先早於清道光年間已定居東山，他們都以東山的自然資源，如水果，龍眼乾 蜂蜜等作農產品貿易維生。

直至25年前台灣正要爭取加入WTO（世界貿易組織），台灣農業的一些困境亦逐步浮現，當時台灣已經邁向工業化，生產農作物的收益漸漸減少並開始式微，台灣一些擁有農業背景的知識分子和官員提出農業改革，並呼籲推行休閒農業，舉辦農業研討會，希望提振台灣的農業市場。而吳侃薔的爸爸就是休閒農場改革的參與者之一，仙湖從此轉型成為休閒農場，並開始仙湖民宿的生意。

仙湖農場第六代負責人吳侃薔希望能藉休閒農場，向外宣揚東山的在地文化。(傅承嘉攝)

子承父業

吳侃薔跟一般的年輕人不同，他從小就在東山仙湖生活，從來都沒有想過到城市發展自己的人生，他表示小時候他的同學都要外出打工，可能出於父親對兒子的疼愛，他從來都不用出外打工。吳侃薔高中時開始對歷史很感興趣，尤其是家鄉的歷史，他會在東山附近找一些老人家聊台灣的歷史。

他又認為台灣有自己的本土文化，自己的生活方式，只是沒有機會讓這些元素變得漂亮迷人。吳侃薔出於對歷史的喜愛和強烈的志向，希望長大後能夠留在農場工作，為傳揚台灣獨有的生活文化出一分力。可見吳侃薔對其家鄉甚至台灣這片土地有着濃厚的感情。

現時仙湖的生意主要以出租民宿和農產品貿易為主。吳侃薔形容水果始終是他們的根，最近幾年他都專注在農業的事情上。對他而言，休閒農場是一個打開門讓人們了解家鄉農業的渠道，但他認為東山的農業有很多需要改革的地方。

他舉例指︰「二百多年來我們都未曾研究過生產龍眼乾的方法，去了解它美味的原因。我們這一代有需要找出種植龍眼的科學原理，並且要發展新的生產方式，讓未來下一代有一個根，讓他們有一個更合理更有品質更有風味的生產流程。」

吳侃薔年輕的時候，做的都是文化上的研究，現在就專注於水果科學研究，他表示︰「最近我們在研究利用機器把龍眼剝殼，因為現在有這個技術的師傅都愈來愈老了，而且他們的工資也很少，未來這個工聚很需要用機器來取代。」他續指︰「龍眼本來不需施放很多農藥，但最近十年台灣出現一種名為「荔枝椿象」的入侵害蟲，由於牠是外來品種，幾乎沒有天敵，台灣農家都因此而用多了農藥。台灣的農業單位跟農家合作培養一種本土的小蜜蜂對付害蟲，有效保障農作物的收成。」

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文化承傳

吳侃薔希望未來三至六年，可以把龍眼、咖啡、蜂蜜等共生農產品制定出更好的生產方式。當中需要顧及到永續，生產成本，農民的收益等問題。另一方面，他希望東山於未來的日子能夠繼續以休閒農業過活，從而達致土地好，人又好，文化也能夠保留承傳下去。

在旅遊的層面上，可以能夠做更多傳世在地文化的工作，並表示︰「希望遊客來到仙湖的時候會感到這裏很漂亮，很美，並沒有期待遊客對要對這個地方的文化產生連結，只要遊客覺得這裏生活的風格很迷人而來，然後在這裏能夠讓他們放鬆，我就覺得滿足及格了。如果一千個客人裏面有一個人想要探索這裏的美是源自於甚麼，我們都準備好了，不管是美術館或是各種體驗活動，推廣這裏長出來的本土文化，變成能夠讓客人覺得美，而且是台灣獨有的，就是我想要做的事情。」

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INFO
仙湖休閒農場
地址︰台南市東山區一鄰6-2號
電話︰06 686 3635
營業時間︰10︰00-16︰00（星期二休息）
門票︰200元新台幣

旅遊INFO
簽證︰入鏡台灣前必需先申請入台證，可透過內政部移民署網頁版申辦
貨幣︰1港元兌4新台幣
機票︰乘坐中華航空前往高雄，3月來回票價$2013起，
嗚謝︰台灣觀光協會香港辦事處，西拉雅風景管理區，仙湖休閒農場

記者：傅承嘉

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