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三姑六婆｜親戚以長輩之名訓示如何教仔 顧紀筠:幫不上忙還添煩添亂

家事百科 12:15 2024/03/15

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《愛回家》劇照

內地電視劇《以家人之名》裏，有一個情節，令我感受至深，即時落淚。

男主角海潮藉着醉意，不堪「親戚二姨」對領養兒子子秋教訓打罵，發洩了一段情緒。雖然孩子不是自己親生，但撫養十數載，愛子之心，情同己出，從未打罵。但這位二姨三兩年從鄉下來一次，老是教訓孩子要怎樣做人，把自己的想法，硬套在孩子的頭上，說到激動時還搓他兩下，令養父甚是難受。海潮說：「我養育他這些年，從未把他當成外人，怕他吃不飽、穿不暖捨不得打一下。你硬要說他寄人籬下、硬要他小看自己，令我好難受呀！」

親戚就這麼一回事，不活在你家，卻又愛八卦人家事。既無貢獻養育孩子，卻老愛以長輩之名，高高在上，權威地訓示。

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TOPick一分鐘丨親子行山裝備一覧　領隊爸爸親授2招親子郊遊小貼士

傳統文化，中國人秉持孝道，對父輩是該尊尊敬敬的。以前都生活在一起，互相照顧幫忙，感情深厚，家族團結同心。現今社會，親戚漸漸疏離，各家自顧不暇。過時過節相聚，互相問候祝福，吃飯聊天，經已相當溫情，犯不着好管閒事，幫不上忙還添煩添亂。

最怕那些還愛搬弄是非，將幾十年無聯絡的遠房親戚是非，搬來指指點點，令人生厭。

年輕人已經不來這套了，好的親戚，後輩還願意親近一下，吃飯團聚也會到；遇上麻煩親戚，他們都會避之則吉，毫無愧意。所以，上幾代古老思想，義無反顧的愚孝，實在用不着在那些不曾親也不曾付出過愛的姨媽姑姐身上。

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撰文 : 顧紀筠

家庭教育 職場文化