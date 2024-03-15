昔日小生丨內地雞腳店營業額不夠兩萬　蔡淇俊獲網民讚夠堅持

▲ 蔡淇俊親力親為做生意！

曾經跟陳自瑤傳緋聞的男星蔡淇俊，於10年前離巢TVB後北上發展，轉型搞飲食的蔡淇俊曾開設米線店以及火鍋店，近年他轉為賣雞腳和開咖啡店。

蔡淇俊於定居的佛山開設咖啡店，日前他上載以「開咖啡店=破產嗎」為題的短片，原來他客串一日做咖啡師。

片段開首，他問女員工：「想訪問下你，響呢度做咖啡師一個月人工幾多？」，員工就答：「4千幾。」蔡淇俊就問女員工感滿意嗎？對方即說：「幾好呀，或許賺得多過老板。」蔡淇俊即反問：「佢又知賺得多過我。」

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蔡淇俊：生意不是絕對

接著蔡淇俊體驗咖啡師一日的工作，見他親自洗廁所兼說：「好多人以為咖啡師好光鮮，其實都要洗廁所架。」

蔡淇俊續說：「有人說咖啡店係破產三件套之一，幸而我呢間店扣除人工、租金外，仍有少少盈利，主要是停車方便，租金不貴。」最後蔡淇俊說：「生意不是絕對，都係要講運氣！」

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雞腳店轉虧為盈

另外，蔡淇俊的雞腳店捱過幾個月後終於賺錢，早前他拍片分享：「舖租一個月係2800蚊，而家請咗個阿姨一日上六個鐘，一個月係4千蚊，而家營業額一日千幾蚊左右。我哋啱啱開舖嗰時，一嚟係天氣凍，二嚟係差唔多新年，所以唔係一個旺季，有少少唔理想，陸續升溫之後生意就上嚟喇。」

網民隨即幫蔡淇俊計數，每月扣除舖租、人工、雜費和成本後，剩餘約得19100蚊，真係跟香港普通文職人工差不多。

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