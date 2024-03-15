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學校午膳｜英國學校「廚餘式」劣食午餐曝光　校長感絕望公審供應商：烤薯仔有幾難？

兒童健康 12:29 2024/03/15

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高中校長親自撰文，向全校家長們寫了一封絕望的道歉信，原因是學校一直以來都是向學生提供如此劣食的營養午餐，並附上午餐圖片，要求家長們好好作決定。(圖片來源︰雷德布里奇社區高中)

【移民英國/英國升學/英國留學】不少人眼中英國是「美食沙漠」，當地學校膳食之差，更不時有家長網上發文投訴，當地一位高中校長對此可能有深切體悟，最近忍不住親自撰文，向全校家長們寫了一封絕望的道歉信，原因是學校一直以來都是向學生提供如此劣食的營養午餐。他更在信中附上午餐圖片，要求家長們好好作決定。

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英國《天空新聞》報道，位於英國南安普敦市（Southampton City）的雷德布里奇社區高中（Redbridge Community School）校長傑森（Jason Ashley），於周二（12日）在社交平台上向全體家長發公開信致歉，文中寫道「坦白說，（學校）食堂提供的餐點實在令人無法接受，如果我知道自己的孩子在學校吃的是這種東西，我會非常生氣。」

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校長表示受夠：烤馬鈴薯有多難？

他續稱，學校無法控制外判供應商查特維爾斯餐飲公司（Chartwells）提供的膳食，雖然每次跟他們溝通反映完問題，食物水平稍為改善，不久又打回原型。經過無數次會議仍毫無改善，令他感覺受夠了。

該校的營養午餐外判供應商查特維爾斯餐飲公司，公司規模不小，客戶遍及英國各地學校。傑森表示，「我們收集很多照片作證，顯示查特維爾斯根本就不會烤馬鈴薯，而且份量越來越小，價格卻越來越貴……我不斷問自己『烤個馬鈴薯是有多難？』」他更附上照片，可見營養午餐如廚餘般，焗薯像蒸薯、肉漿般的吞拿魚、極少份量的英式傳統烤肉、「乾噌噌」素食漢堡、淨茄汁豆配薯條等。

傑森指戍，學校無法決定哪間餐飲公司承包營養午餐或提供什麼餐點，全因該校是透過「民間融資提案制度」(Private Finance Initiative，PFI)取得校務服務。(圖片來源︰谷歌地圖)

他寫道：「我希望您（家長）和我一樣憤怒和失望。對於那些用辛苦賺來的薪水支付學費的人來說，我只能深表歉意。雖然現在無論我說什麼或做什麼，都可能於事無補，但我認為您有知情的權利。」

傑森續指，學校無法決定哪間餐飲公司承包營養午餐，也無法決定提供的餐點，全因根據南安普敦市議會，該校是透過「民間融資提案制度」（Private Finance Initiative，PFI）取得校務服務。他表示，校方已召開多次會議討論問題，但仍未能解決問題。
 
助理校長泰勒（Rich Taylor）則透露，查特維爾斯餐飲公司高層多次訪問學校，那段期間食品品質會突然提升，但當他們離開後，又會回復到差劣水平。他憤慨地說，近半學生依賴免費營養午餐，「對某些人來說，這是他們一天中唯一吃到的熱食。」

餐飲公司道歉：與校方合作改善

查特維爾斯餐飲公司則發表聲明，指近幾周公司出現營運和人力挑戰，「我們的服務水準經常低於我們自己的標準，對此我們深表歉意」。公司強調，將立即與校方合作改正問題，但同時強調，面對通漲上升，儘管食材成本上漲，2年來未有加價，份量也沒改變，符合國家標準。

查特維爾斯公司2021年就因疫情期間發給學生的餐點太差，而被其他學校投訴過。據公司網站，該公司自稱是英國「領銜餐飲公司」，為數千名學生提供膳食，致力「為年輕人補充營養，以此激勵學習、啟發心靈」。

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責任編輯︰王明芳

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