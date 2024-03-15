  • 21°C
香港時間 : 2024315日 (週五) 14:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國王室︱凱特王妃P圖風波陰謀論四起　威廉王子被爆外遇小三身份曝光掀議

家事百科 13:51 2024/03/15

分享：

分享：

熱門 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

凱特王妃P圖風波陰謀論四起，威廉王子被爆外遇小三身份曝光掀議。

【英國王室/凱特王妃/威廉王子/P圖風波/綠色癌症】英國凱特王妃（Kate Middleton）今年1月入院進行腹部手術後，神隱逾2個月。日前王室發布她與3名子女的合照，不過卻被發現「P圖」痕跡，網上陰謀論四起。外界除了關心凱特的健康狀況，威廉王子（Prince William）的外遇緋聞亦再度掀起熱議，被指是「小三」的蘿絲漢伯里（Rose Hanbury）成為討論焦點。

最新影片：

TOPick一分鐘
TOPick一分鐘丨親子行山裝備一覧　領隊爸爸親授2招親子郊遊小貼士

凱特王妃神隱2個月掀陰謀論

現年42歲的凱特王妃1月17日入院接受腹部手術，出院後一直未有公開露面，肯辛頓宮沒有透露手術詳情，外界對她的健康情況揣測不斷，有傳媒指她可能患上有「綠色癌症」之稱的克隆氏症（Crohn's Disease）。

直至3月10日，王室發布凱特與3名子女的最新合照，但同日稍後時間，路透社、美聯社、法新社及Getty Images等媒體把照片撤下，指照片有被處理過的痕跡。

凱特王妃陷入P圖風波。（AFP圖片）

傳威廉王子出軌太太閨蜜

凱特王妃的P圖風波愈演愈烈，網絡上陰謀論不斷，引發網民對其「隱身」兩個月的猜測，當中就以威廉王子的外遇緋聞最受關注。早在2019年，凱特懷有第三胎時，有外國八卦媒體傳出，威廉與凱特的好友蘿絲漢伯里發生外遇。

而近期更傳出蘿絲懷了威廉的孩子，試圖以子逼宮，凱特得知後精神崩潰，又稱二人於去年12月28日發生口角，凱特用刀捅了蘿絲的腹部，之後遭對方反擊，自己亦被刺傷肚子因而住院。

點擊圖片放大
+3
+2

貴族出身曾任模特兒

現年40歲的蘿絲漢伯里到底是何方人物？貴族出身的她曾做過模特兒，她與王室私交甚篤，其祖母是已故英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）的伴娘。蘿絲2009年嫁給大自己23歲的喬蒙德利侯爵大衛洛克薩維奇（David Rocksavage），二人育有3名子女。有傳蘿絲因協助平民出身的凱特熟悉貴族禮儀，因而與對方成為好友。

威廉王子從未公開回應過外遇緋聞，但隨著凱特神隱多月，加上受P圖風波影響，威廉與凱特的婚姻狀況受到外界關注，蘿絲亦再度成為媒體焦點。

威廉王子一家五口最近一次公開露面，是在去年12月的王室聖誕禮拜儀式上。（AFP圖片）

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯︰王明芳

相關文章

英國王室｜凱特王妃P圖風波發酵　英媒再揭3張王室疑似改圖：路易王子缺中指？
13:49 2024/03/12
英國王室｜凱特王妃P圖風波發酵　英媒再揭3張王室疑似改圖：路易王子缺中指？
英國王室｜凱特手術後首張近照陷P圖風波　多間通訊社突下架照片疑呢個位出事
13:54 2024/03/11
英國王室｜凱特手術後首張近照陷P圖風波　多間通訊社突下架照片疑呢個位出事
英國王室︱凱特王妃手術後首次露面　現身母親座駕粉碎「陰謀論」
12:17 2024/03/06
英國王室︱凱特王妃手術後首次露面　現身母親座駕粉碎「陰謀論」

你可能感興趣

英國王室｜凱特王妃P圖風波發酵　英媒再揭3張王室疑似改圖：路易王子缺中指？
13:49 2024/03/12
英國王室｜凱特王妃P圖風波發酵　英媒再揭3張王室疑似改圖：路易王子缺中指？
英國王室｜凱特手術後首張近照陷P圖風波　多間通訊社突下架照片疑呢個位出事
13:54 2024/03/11
英國王室｜凱特手術後首張近照陷P圖風波　多間通訊社突下架照片疑呢個位出事
英國王室︱凱特王妃手術後首次露面　現身母親座駕粉碎「陰謀論」
12:17 2024/03/06
英國王室︱凱特王妃手術後首次露面　現身母親座駕粉碎「陰謀論」
凱特王妃 威廉王子 英國 皇室 出軌 緋聞 夫妻之道