英國王室︱凱特王妃P圖風波陰謀論四起　威廉王子被爆外遇小三身份曝光掀議

▲ 凱特王妃P圖風波陰謀論四起，威廉王子被爆外遇小三身份曝光掀議。

【英國王室/凱特王妃/威廉王子/P圖風波/綠色癌症】英國凱特王妃（Kate Middleton）今年1月入院進行腹部手術後，神隱逾2個月。日前王室發布她與3名子女的合照，不過卻被發現「P圖」痕跡，網上陰謀論四起。外界除了關心凱特的健康狀況，威廉王子（Prince William）的外遇緋聞亦再度掀起熱議，被指是「小三」的蘿絲漢伯里（Rose Hanbury）成為討論焦點。

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凱特王妃神隱2個月掀陰謀論

現年42歲的凱特王妃1月17日入院接受腹部手術，出院後一直未有公開露面，肯辛頓宮沒有透露手術詳情，外界對她的健康情況揣測不斷，有傳媒指她可能患上有「綠色癌症」之稱的克隆氏症（Crohn's Disease）。

直至3月10日，王室發布凱特與3名子女的最新合照，但同日稍後時間，路透社、美聯社、法新社及Getty Images等媒體把照片撤下，指照片有被處理過的痕跡。

▲ 凱特王妃陷入P圖風波。（AFP圖片）

傳威廉王子出軌太太閨蜜

凱特王妃的P圖風波愈演愈烈，網絡上陰謀論不斷，引發網民對其「隱身」兩個月的猜測，當中就以威廉王子的外遇緋聞最受關注。早在2019年，凱特懷有第三胎時，有外國八卦媒體傳出，威廉與凱特的好友蘿絲漢伯里發生外遇。

而近期更傳出蘿絲懷了威廉的孩子，試圖以子逼宮，凱特得知後精神崩潰，又稱二人於去年12月28日發生口角，凱特用刀捅了蘿絲的腹部，之後遭對方反擊，自己亦被刺傷肚子因而住院。

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貴族出身曾任模特兒

現年40歲的蘿絲漢伯里到底是何方人物？貴族出身的她曾做過模特兒，她與王室私交甚篤，其祖母是已故英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）的伴娘。蘿絲2009年嫁給大自己23歲的喬蒙德利侯爵大衛洛克薩維奇（David Rocksavage），二人育有3名子女。有傳蘿絲因協助平民出身的凱特熟悉貴族禮儀，因而與對方成為好友。

威廉王子從未公開回應過外遇緋聞，但隨著凱特神隱多月，加上受P圖風波影響，威廉與凱特的婚姻狀況受到外界關注，蘿絲亦再度成為媒體焦點。

▲ 威廉王子一家五口最近一次公開露面，是在去年12月的王室聖誕禮拜儀式上。（AFP圖片）

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責任編輯︰王明芳