何猷君太太丨奚夢瑤開箱過10萬名牌片　入手Hermès＋Gucci物品贈2歲女

▲ 奚夢瑤真係好錫女囡囡。

已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君於2019年與內地超模奚夢瑤結婚，婚後二人育有一子一女。

雖然成為豪門少奶，奚夢瑤仍努力工作，事業家庭兩兼顧，不時在小紅書分享生活點滴的她，在最新一條片開箱逾10萬的名牌片。

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買名牌手袋給女兒

片中可見，奚夢瑤率先介紹的是買給2歲囡囡的奶油色Hermès Micro Picotin 14手袋，尺寸約一隻手掌大小，非常的骰。

為了可配成「母女裝」，奚夢瑤再購入一個白色Hermès Picotin 18手袋，分別約售27,000港元和29,000港元，相當奢侈，她興奮地說：「我女兒拿着就特別的軟糯……我們兩個可以一起拿這個小包包，這個是我最近最甜蜜的一個時光之一。」

之後，她再展示一個美國潮牌Chrome Hearts的櫻花色斜孭袋，並指當時店員推介另一個迷你版「小廢包」可作耳機袋使用，於是她亦一併購買，分別售價約34,800港元和9,000港元。

奚夢瑤說：「我有一個斜背包，我女兒也可以背一個小小的斜背包，是不是也挺可愛的。」

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錫女兒錫到燶

除了包包外，奚夢瑤更入手了Gucci的粉紅色心形髮夾給囡囡，價值3,100港元，果然錫女錫到燶！之後，奚夢瑤再逐一開箱各大品牌送上的手袋、黑超、香水及家品等。

對於奚夢瑤買多樣名牌品給女兒，有網民指做其女兒很幸福，真的令人羨慕不已，不過亦有指她非常離地，真的過豪門生活。

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