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險象環生︱男童爬入乾衣機滾動嬉戲　玩「無敵風火輪」險釀意外醫生：可致燙傷

兒童健康 14:33 2024/03/15

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有少年把自己塞進乾衣機內，並與同伴啟動嬉鬧，引起網民熱議。（iStock圖片）

早前一段網上影片於台中瘋傳，指台中市某間自助洗衣店內，有少年把整個人塞進乾衣機內，玩「無敵風火輪」，並與同伴啟動嬉鬧，引起網民熱議。台灣醫生提醒，類似行徑可能造成挫傷、燒燙傷，甚至引發熱衰竭的風險，呼籲避免類似舉動。

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根據《聯合新聞網》報道，有網民在Facebook群組「社會事新聞影音」發放影片表示，早前台中某自助洗衣店，有頑童將乾衣機當成無敵風火輪，幸好沒有發生意外。

影片中，一名年輕男童把整個人塞進乾衣機內機，而同行的男童關上乾衣機的門並協助啟動，只見乾衣機內的男童隨著乾衣機轉動，後來傳出痛苦叫聲，同行的頑童卻哈哈大笑。事件引起網民熱議，認為頑童的行徑太離譜，把乾衣機當遊樂場玩。

在台中某自助洗衣店，有男童將乾衣機當成無敵風火輪玩鬧。（相片來源：社團「社會事新聞影音」影片截圖）

醫生：可引發燙傷、熱衰竭

台灣亞大醫院急診醫學科醫生張焴程表示，男童塞進乾衣機，轉動時會有外傷的風險，包括肢體的挫傷和頭部的外傷。而且乾衣機的高溫，有可能造成肢體的燒燙傷，時間若過久還有熱衰竭、中暑脫水的風險。還有乾衣機槽屬於密閉空間，時間久了除可能缺氧，有密閉空間恐懼症的患者可能出現胸悶、心悸、呼吸困難的症狀，呼籲大家別貪玩嘗試。

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責任編輯：王明芳

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