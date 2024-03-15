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聲夢一姐丨炎明熹新歌《透光者》MV點擊破百萬　Gigi派咖啡與粉絲共度白色情人節

娛樂 12:23 2024/03/15

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雖然演唱會已進入倒數階段，但出名愛錫粉絲的炎明熹（Gigi），在百忙中仍抽空與歌迷一起共度白色情人節，昨日（3月14日）Gigi現身將軍澳一間咖啡店，化身一日限定店長，除了即場學沖咖啡，更向歌迷及附近街坊派發200杯免費咖啡，親民的Gigi還與他們逐一合照，場面熱鬧。
 
平日有飲咖啡習慣的Gigi，從未試過用專業手法沖咖啡，當日見她細心聆聽咖啡師講解每個步驟，繼而嘗試親手磨豆、沖泡、打奶、拉花，雖然第一杯製成品的拉花圖案未如理想。

炎明熹演唱會丨Gigi推出新歌《透光者》答謝歌迷支持　拍MV演跳芭蕾舞獲讚有潛質

炎明熹

盼贈粉絲一種「甜」

但再接再厲的Gigi，總算成功完成一杯心心圖案拉花咖啡，之後她更品嘗自己的作品，露出滿意的表情，說：「其實我冇學過沖咖啡，但好多時開工前都會飲咖啡提神，同埋中醫話我啲血行得比較慢，飲咖啡可以促進血液循環，但我唔會飲太多，同埋我屋企係冇咖啡機，所以今日好開心可以嚟學多樣技能。」
 
化身一日限定「Gi店長」，咖啡店門外等候攞免費咖啡的人龍愈排愈長，要勞動商場保安在現場維持秩序，而當中約有80位幸運的粉絲，經預約可以進入店內，品嘗以Gigi歌名或歌詞命名的特別套餐，包括「Only for me窩夫」，以及「送我一線穿透的光焙茶拿鐵」等。
 
Gigi表示：「今日係白色情人節，希望可以帶俾大家一種『甜』，無論大家有冇情人，都想藉著今次呢個機會去多謝支持我嘅所有人，同埋今日有另外一個好消息，就係我嘅新歌《透光者》MV，網上點擊已經破咗一百萬，所以好多謝大家。」

炎明熹

為個唱控制飲食
 
《透光者》MV上載短短兩個星期獲得如此佳績，歌迷會亦特別準備了蛋糕與Gigi一起慶祝，令她相當驚喜。問到近日是否已全程投入演唱會綵排？

Gigi露出了為難的眼神，她說：「之前講過，希望可以日日做運動、練歌，但手頭上其他工作未完成晒，運動暫時未可以日日都做到，但過埋呢幾日應該會好啲，至於飲食方面，以前我食嘢會好小心，但而家我會講求食得開心，因為當有工作在身，會自自然然控制到胃口。」

炎明熹

想留在家中休息
 
提到早前在社交網站公開收集粉絲意見為演唱會請嘉賓，Gigi笑言反應非常熱烈，每一個留言都有細心地看，更將部分意見跟公司反映，她說：「今次3場演唱會嘅嘉賓，有啲大家有提及過，有啲你哋係冇講過，希望到時可以俾到驚喜大家。」
 
為完成3場《炎明熹Gi-FORCE演唱會2024》，Gigi背後付出不少努力，問她完show後最想做甚麼獎勵自己？她想了又想說：「我想喺屋企，因為我都冇乜特別想做嘅事，我又唔鍾意出街，能夠喺屋企，休息一下，已經好滿足。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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