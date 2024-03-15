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霍汶希分享職場成功之道　Mani自言「唔安分守己」：就算做茶水部想管埋廁所

娛樂 13:51 2024/03/15

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霍汶希（Mani）用自身經歷分享成功之道。

日前「三八婦女節」，英皇娛樂集團營運總裁霍汶希（Mani）受麥當勞邀請，到其全新總部演講，分享作為女性成功之道的自身經歷。而Mani更是首位被邀請到麥當勞公司的講者，演講前，場地已一早坐滿約200多名員工，認真厲害。

Mani雖然外表剛強，不過在演講期間發揮其幽默感，頓時帶動全場氣氛，不時令員工捧腹大笑，反應十分熾熱。

不少人的第一份暑期工都是從麥當勞開始，Mani便從她第一份暑期工說起：「第一份暑期工係做連卡佛。可能當時我係最細，俾人恰就梗㗎啦，叫我攞貨就攞貨，我要徒手爬上去3層高嘅貨架。啲人永遠都係見到我嘅pat pat多，因為我永遠都係推緊貨。」

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霍汶希受麥當勞邀請分享成功之道。

要做到行內最優秀

雖然如此，但當時Mani心中已下定決心有一番作為，說：「我好明確同自己講：『我唔理！雖然我今日係咁，但我希望喺呢份工裏面我有好表現，可以表現到俾我嘅manager睇！啱啱入行雖然係做緊苦力，但走嘅時候或者轉行，我希望做到嗰行最優秀嗰個人、或者嗰班人！』呢個係我對自己嘅要求。真係唔係講笑，我走嗰年，我做咗1年咋嘛，我係全個floor嘅第3位，但我賣嘅係junior fashion、好平嘅嘢，我好開心。」

而當中的銷售技巧，引來全場大笑，說：「總之任何人埋嚟，都用盡唇舌，好肥都話好瘦、真係好有氣質，嗰啲呢，就算買個漢堡，人哋唔食牛肉都話買個嚟睇吓啦。」

麥當勞約200多名員工到場聽霍汶希分享。

跳出舒適圈北上

Mani自言「唔安分守己」，以茶水部作比喻，說：「就算我係做茶水部，我都想管埋廁所部門啦，係咪都管多幾個部門吖嘛，可能有朝一日可以管埋廚房，總廚都做埋，我係用呢個理念。當你個版圖擴大，你就會自然一級一級咁上。」

於是她在39歲那年，決定跳出舒適圈，主動申請到內地工作，那年正是她經理人生涯的巔峰時間，旗下藝人獲得最多獎、工作量最多的時期。移居北京首個星期，很開心，但1個月後便抑鬱起上來，說：「好快就冬天，好凍，嗰陣時北京冇而家咁多嘢食，全部都好油好辣，我肚痾咗一個月。」

Mani最初移居北京1個月後便感抑鬱。

普通話差鬧笑話

同時又因自己的普通話是「有限公司」，初期發生不少尷尬場面：「有一次食飯，席上全部都係最大嘅4A公司、Magazine入面最大嘅editor。我對面嗰個係一間4A公司嘅老闆，佢着住一件藍色衫，我又着住藍色衫，冇嘢講起上嚟梗係講自己識講嗰啲國語啦，我就話：『你是不是喜歡男生（藍色）的？』佢擘大咗個口，『是的。』嗰個係男人嚟嘅，原來佢真係鍾意男仔嘅，但佢未出櫃，我真係好尷尬！」

Mani回憶說：「佢答完之後，我仲要：『你喜歡男生（藍色）的？我也喜歡男生（藍色）的！哈哈。』其實我係講你鍾意藍色我都鍾意藍色呀。但講咗出嚟就變成你鍾意男人呀？我都鍾意男人呀！嘩！真係瘀到呢！我就經歷咗年幾咁嘅生活，唔要面，真係乜都唔要面㗎啦去到。」

她認為，去到新地方除了適應當環境、融入當地文化，更要學習，說：「我真係而家日日都不斷咁學緊新嘢，好多嘢學！」

Mani最初到北京時，因為普通話不佳鬧笑話。

以教女作比喻

在跟員工的互動環節中，有員工問到如何handle或帶領「Gen Z」時，Mani便以教女作比喻，她坦言「教女係最！難！」

她謂以前教藝人，藝人的母親十分感謝她，因藝人都聽她的說話而不聽他們母親的說話，稱：「呢個年代要認同佢哋之餘，要用啟發嘅方法，我唔會同佢哋講應該做啲乜，我會俾佢哋幾個唔同嘅選擇，但我心裏面當然有一個覺得係最好㗎啦。」

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用引導方式達目的

然後，Mani進一步舉例說：「好似我個女咁，佢唔肯彈鋼琴，佢話：『我唔彈啦。』我話：『小朋友一定要學一個樂器㗎喎，你自己揀啦。』佢話打鼓，打鼓喎，我真係入精神病院。我話：『打鼓都唔錯，但係表姐又拉二胡喎，其實二胡都唔錯、古箏都好嘅，但我覺得拉二胡好適合你，你可以同表姐交流吓。」引導佢，等佢講咗出嚟先，最後佢話：『又係喎，咁二胡啦。』我話：『咁你揀㗎喎，以後你要俾心機。』咁佢就拉咗8年啦。」

Mani續指：「路係佢自己揀，你不能揀條路俾佢行，你揀條路俾佢行，佢一定唔行！引導，同埋俾幾樣嘢佢揀，揀完之後，你意接受但一切照舊嗰啲呢，哈哈，用盡自己方法引導番佢揀你自己想揀嘅嘢。」全場頓時掌聲四起，演講亦於一片歡樂的氣氛中結束。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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