怪獸家長｜港媽捐錢送女入名校栽培百般武藝 女兒哭訴似坐監：我好辛苦呀

▲ 《親親我好媽》劇照

難以言喻的焦躁瀰漫心頭，她眉頭緊鎖，眼角兩端擠出皺紋，媽媽近年是明顯蒼老了。她為了寶貝獨生女兒，就算是自己條命也不在意了，可是女兒年紀漸長，媽媽就愈覺力不從心，長路漫漫。

媽媽可隨時巨細無遺地盡訴她為女兒籌謀的事情：當年為了讓女兒入讀名校，她自願當了數年義工和捐了不少錢。她為女兒請的補習老師、鋼琴老師、跳舞導師、游泳教練等，統統都是城中有名氣的，學費不菲。

為了可以全心全意栽培女兒，媽媽辭掉了工作轉為做兼職，自此她親自駕車接送女兒，滿以為可以爭取跟女兒相聚的親子時間。她又為女兒研究營養食譜，為女兒全天候準備美味有益的食物。

女兒十歲了，再不是小朋友了，媽媽將她房間的洋娃娃統統搬走，花了大筆金錢把女兒的房間重新裝修，床和書桌統統都是新簇簇的。媽媽盡心盡意為女兒付出了那麼多，沒料到換回來的，卻是令她心碎的後果。

女兒對媽媽的態度愈來愈不像樣了，不是駁嘴就是玩沉默抗議，總之就是不合作，不肯練琴、不願意溫習。近日最令媽媽傷腦筋的，是女兒不肯食，她是玩厭食嗎？女兒已瘦了一圈，怎辦？成績已追不上了，真的沒餘暇理會枝節事情了！

那邊廂十歲女孩抱緊婆婆哭訴：「我依家慘過坐監，媽媽由朝至晚看到實，命令我做呢樣嗰樣，返屋企想睇陣電視又唔准，上網又唔准，我間房就十足監房，我好辛苦呀！」婆婆溫柔地問：「咁你點解唔肯食嘢呀？」女孩激動回答：「阿媽乜嘢都管，我無晒自由，唔食嘢係我唯一可以自己決定嘅事！」

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