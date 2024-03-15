  • 21°C
香港時間 : 2024315日 (週五) 13:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

怪獸家長｜港媽捐錢送女入名校栽培百般武藝 女兒哭訴似坐監：我好辛苦呀

育兒資訊 12:41 2024/03/15

分享：

分享：

熱門 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

《親親我好媽》劇照

難以言喻的焦躁瀰漫心頭，她眉頭緊鎖，眼角兩端擠出皺紋，媽媽近年是明顯蒼老了。她為了寶貝獨生女兒，就算是自己條命也不在意了，可是女兒年紀漸長，媽媽就愈覺力不從心，長路漫漫。

媽媽可隨時巨細無遺地盡訴她為女兒籌謀的事情：當年為了讓女兒入讀名校，她自願當了數年義工和捐了不少錢。她為女兒請的補習老師、鋼琴老師、跳舞導師、游泳教練等，統統都是城中有名氣的，學費不菲。

為了可以全心全意栽培女兒，媽媽辭掉了工作轉為做兼職，自此她親自駕車接送女兒，滿以為可以爭取跟女兒相聚的親子時間。她又為女兒研究營養食譜，為女兒全天候準備美味有益的食物。

TOPick一分鐘
TOPick一分鐘丨親子行山裝備一覧　領隊爸爸親授2招親子郊遊小貼士

女兒十歲了，再不是小朋友了，媽媽將她房間的洋娃娃統統搬走，花了大筆金錢把女兒的房間重新裝修，床和書桌統統都是新簇簇的。媽媽盡心盡意為女兒付出了那麼多，沒料到換回來的，卻是令她心碎的後果。

女兒對媽媽的態度愈來愈不像樣了，不是駁嘴就是玩沉默抗議，總之就是不合作，不肯練琴、不願意溫習。近日最令媽媽傷腦筋的，是女兒不肯食，她是玩厭食嗎？女兒已瘦了一圈，怎辦？成績已追不上了，真的沒餘暇理會枝節事情了！

那邊廂十歲女孩抱緊婆婆哭訴：「我依家慘過坐監，媽媽由朝至晚看到實，命令我做呢樣嗰樣，返屋企想睇陣電視又唔准，上網又唔准，我間房就十足監房，我好辛苦呀！」婆婆溫柔地問：「咁你點解唔肯食嘢呀？」女孩激動回答：「阿媽乜嘢都管，我無晒自由，唔食嘢係我唯一可以自己決定嘅事！」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : 鄧藹霖

小學 中小學教育 怪獸家長