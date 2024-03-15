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家長注意︱可疑大叔徘徊公廁疑偷窺男童去廁所　港媽目擊2個地點出沒：嚇到個仔即刻跑

家事百科 14:45 2024/03/15

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有可疑男出沒在黃大仙區兩公廁疑偷窺男童如廁。

【黃大仙/港媽/公廁/鳳德邨】可疑男出沒注意！有港媽在網上發文指仔仔在鳳德邨的補習社補習，仔仔去廁所時經常看見此可疑男出沒，更因此而嚇到逃跑，港媽指她路經黃大仙北館，去廁所之際又撞見此人，嚇得仔仔立即跑出，於是發文呼籲大家要小心！

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不時聽到有變態男偷窺事件發生，育有兒子的港媽於Facebook「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山」群組發文並附上照片提醒「變態佬出沒注意！」，她指此可疑人物經常在鳳德邨公廁徘徊，疑似偷窺男童去廁所，「我仔在鳳德邨補習，去廁所期間撞到此變態佬！嚇得立即逃跑！每次也唔敢去廁所！」

而港媽早前路經黃大仙北館，仔仔去廁所之際又撞見此人，當時仔仔立即跑出來廁所都唔敢去！

港媽更立即拍下此人的照片，然後當面斥責對方，

我立即當面大鬧了此人一餐！他仲砌詞不斷狡辯！我哋趕時間所以沒有爭議落去！所以各位街坊要多多提防！

港媽拍下可疑男外貌。

有網民就留言指都見過可疑男出沒「之前成日喺Mikiki男廁，俾我同我同事發現咗之後就轉場」、有網民就勸喻港媽要小心「下次唔好有正面衝突，唔知條友有冇利器係身，小心為上」、「呢條友上次都有偷睇我哋，唔止小朋友」。

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責任編輯:王明芳

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