TYSON YOSHI推出新歌《LosE tO yOu》　 與女友Christy拍拖七年鬧交成靈感來源

本地創作歌手TYSON YOSHI於前日（13日）在社交平台上傳2024年首支派台歌《LosE tO yOu》預告片，片中他與女友Christy因小事而引發爭執，隨即引來極大迴響，點擊率已破四百萬！新歌《LosE tO yOu》將於今日（15日）正式派台，其MV亦會在今日晚上8時於各大網絡平台上架。



繼破千萬點擊率《Christy》後，TY再度與女友Christy同框，但今次並非像以往甜蜜的畫面，反而在預告片中與TY上演鬧交戲！

TYSON外表一向以壞男孩示眾，但內裡除了I don’t smoke and I don’t drink之外，更是與外表完全相反的溫柔男孩！

Tyson Yoshi新歌《你不會一輩子的愛上我》MV挑戰一鏡到底 碌爆友情卡騷古董名車

MV展示TYSON心路歷程

從預告片可見，Christy生氣到直接揈開TY；雖然TY覺得自己的想法無錯，只想把大家的安全放在首位，但內心其實恐怕從此失去她，從而想盡一切辦法，又做家務，又全力搜索全港只為了找回Christy的蹤影。

今次MV以極簡的拍攝手法去紀錄展示TYSON內心掙扎的歷程；由反省轉為寬恕，再試圖挽留兼彌補過失！

TY更一改以往飛天遁地和電影特效的風格，一切貼近現實生活，更不惜將家中裝修及私伙古董名車通通出

鏡，希望各大歌迷或觀眾容易產生共鳴。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

Happy wife，Happy life

被問到平日會否和女朋友吵架？TY直言：「點會冇呀？如果我話咁多年冇鬧過交，你哋都唔信啦！我同Christy多數鬧交都係因為生活上嘅瑣碎事，越瑣碎嘅事就越容易鬧交！奉勸各位男士想發脾氣前請三思，忍一時風平浪靜。」

已與女朋友Christy拍拖近七年的TY，在此呼籲及警惕世界上所有男朋友，生存守則第一條：唔好贏咗場交，

輸咗頭家！隨即更表示：「女朋友發脾氣，自己都唔好受，仲要花時間搵佢，又擔心佢安危，再要花更多的時

間哄回她，完全唔符合成本效益！嘈交時不如展現紳士風度，稍為讓步，正所謂Happy wife，Happy life！」

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5