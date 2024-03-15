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TYSON YOSHI推出新歌《LosE tO yOu》　 與女友Christy拍拖七年鬧交成靈感來源

娛樂 12:58 2024/03/15

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本地創作歌手TYSON YOSHI於前日（13日）在社交平台上傳2024年首支派台歌《LosE tO yOu》預告片，片中他與女友Christy因小事而引發爭執，隨即引來極大迴響，點擊率已破四百萬！新歌《LosE tO yOu》將於今日（15日）正式派台，其MV亦會在今日晚上8時於各大網絡平台上架。


繼破千萬點擊率《Christy》後，TY再度與女友Christy同框，但今次並非像以往甜蜜的畫面，反而在預告片中與TY上演鬧交戲！

TYSON外表一向以壞男孩示眾，但內裡除了I don’t smoke and I don’t drink之外，更是與外表完全相反的溫柔男孩！

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MV展示TYSON心路歷程

從預告片可見，Christy生氣到直接揈開TY；雖然TY覺得自己的想法無錯，只想把大家的安全放在首位，但內心其實恐怕從此失去她，從而想盡一切辦法，又做家務，又全力搜索全港只為了找回Christy的蹤影。

今次MV以極簡的拍攝手法去紀錄展示TYSON內心掙扎的歷程；由反省轉為寬恕，再試圖挽留兼彌補過失！

TY更一改以往飛天遁地和電影特效的風格，一切貼近現實生活，更不惜將家中裝修及私伙古董名車通通出
鏡，希望各大歌迷或觀眾容易產生共鳴。

點擊圖片放大
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Happy wife，Happy life

被問到平日會否和女朋友吵架？TY直言：「點會冇呀？如果我話咁多年冇鬧過交，你哋都唔信啦！我同Christy多數鬧交都係因為生活上嘅瑣碎事，越瑣碎嘅事就越容易鬧交！奉勸各位男士想發脾氣前請三思，忍一時風平浪靜。」

已與女朋友Christy拍拖近七年的TY，在此呼籲及警惕世界上所有男朋友，生存守則第一條：唔好贏咗場交，
輸咗頭家！隨即更表示：「女朋友發脾氣，自己都唔好受，仲要花時間搵佢，又擔心佢安危，再要花更多的時
間哄回她，完全唔符合成本效益！嘈交時不如展現紳士風度，稍為讓步，正所謂Happy wife，Happy life！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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