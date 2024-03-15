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善心助學丨「田叔叔英語閱讀計劃」5年助逾10萬家庭及學童學英語　灌輸正確正面價值觀

升學教育 12:45 2024/03/15

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「田叔叔英語閱讀計劃」，過去5年累積幫助逾10萬家庭及學童學好英語，以有趣的英文故事書及點讀筆，引發小朋友的學習興趣，同時灌輸正確、正面價值觀。(有關機構提供)

立法會議員田北辰自資籌辦「田叔叔英語閱讀計劃」，過去5年累積幫助逾10萬家庭及學童學好英語，以有趣的英文故事書及點讀筆，引發小朋友的學習興趣，同時灌輸正確、正面價值觀。為慶祝成立5週年，將於5月於亞洲國際博覽館舉辦大型展覽，展示歷年發展及成果。

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回想成立計劃的初心，田北辰表示源於十多年前的一次體驗。他說：「當年參加過一個電視節目，住了幾天劏房。當時住板間房，我想，如果小朋友在這裡生活，加上父母早出晚歸，又無補習，做功課遇到題目又沒人教，那會形成學習差異。各樣小差異加在一起，很易造成跨代貧窮。」

「田叔叔英語閱讀計劃」為期四年，涵蓋幼稚園K1至小學一年級的學習階段，向有需要學童免費派發英文故事書及電子點讀筆，培養自主學習的習慣，提升學習英語的興趣，同時分享正向價值觀。田北辰說：「在香港，英文絕對是不少學校的第二語言，但就未必是大部分香港家庭的第二語言，所以我很早已想為推動英語學習做點事情。」

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為推廣閱讀計劃，田曾親自向家長和小朋友講解書內容，讓一家人一起閱讀，將英語滲進生活當中，養成沉浸式的學習。有家長曾表示，小朋友會主動拿故事書叫父母讀一次、自己又讀一次，甚至最後小朋友再讀給公公婆婆聽，三代同堂一起看書。」另外部分英文水平不高的家長花數小時預先用點讀筆學習正確發音，為的就是在小朋友睡覺前講故事。

田認為，正面價值觀及對生命的看法，最好由幼小階段開始傳授，因此特別為每本故事書定立主題，如遵守承諾、尊重父母等。而他亦會在每本書的最後一頁以Mr.Sun這角色和小朋友分享看法。

計劃至今參與學童人數已累積達10萬多個家庭，田北辰希望更多基層家庭受惠，「以K1級別為例，每年都提供約15000個名額，希望當中有一半是基層家庭，由校長推薦家庭參加。」不少受惠學童及家長透過網上留言、親筆信，以至親身表述等表達謝意。

為慶祝閱讀計劃五週年，將於5月於亞博館舉行的「兒童書展暨超級親子用品展」中將舉辦展覽，展出歷年來製作故事書的過程及創作意念，並展示成果和參加者心聲。此外，為減輕家庭經濟壓力，3至11歲小朋友可免費乘坐機場快綫到場體驗閱讀之樂。

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