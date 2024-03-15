回南天｜天文台預告3.17日起連續3日濕度100%　日本大金公開冷氣抽濕大法

▲ 天文台預告3.17日起連續3日濕度100%，日本冷氣生產商「大金」公開冷氣抽濕大法。

【天氣預報/回南天/潮濕/除濕/抽濕/冷氣】回南天又殺到！天文台預測，現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在未來一兩日逐漸被潮濕的海洋氣流取代，週末至下星期一沿岸地區有霧，日間溫暖，並預料周日（17日）轉吹南風，迎來「回南天」，連續3日相對濕度高達100%。有日本冷氣生產商就公開冷氣機抽濕大法，分享冷氣機最佳除濕設定，以及冷氣長開的慳電貼士。

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天文台指，一股偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶正覆蓋該區。受潮濕的海洋氣流影響，預料週末至下星期一漸轉潮濕有霧，日間溫暖。

9天天氣預報顯示，未來數日氣溫會稍微回升，星期日、星期一最高氣溫達26度。另外，受潮濕的海洋氣流影響，天文台預測本港周日會轉吹南至東南風，並經歷一連三天的潮濕天氣，相對濕度最高達100%。

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日本知名冷氣生產商「大金」近日在官方網站公開用冷氣機抽濕的方法，指出一般冷氣機均設有「冷氣」及「除濕」2種模式，而除濕設定又可以細分為「低溫除濕」、「再熱除濕」及「混合除濕」3類，原理如下：

1. 低溫除濕：冷氣會將除濕後的空氣重新排回房間內，可以起到一定降溫作用。

2. 再熱除濕：將除濕後的空氣加熱到適當的溫度，然後再重新排回房間內，因此能在不影響房間溫度的情況下降低濕度，不過相對耗電。

3. 混合除濕：將除濕後的空氣與室內空氣混合，並將空氣吹至接近室溫的溫度，不易變冷之餘耗電量亦較少。

那麼3種模式裡面，哪一種較為慳電？文章就指出，「再熱除濕」最為耗電，「低溫除濕」和「混合除濕」則耗電量相若；不過文章亦補充，耗電量會受環境、溫度和濕度設定影響，並非絕對，因此建議民眾用作參考，並按照自身需求選擇適合的除濕模式。

不少人使用冷氣時都喜歡將溫度及濕度調低，以求達到快速冷卻和乾燥的效果，不過凡事皆不宜過於極端。大金就在其官方網站指出，當濕度低於40%時，人們便會感到乾燥，而流感病毒亦會變得更活躍；而當濕度在60%以上，汗水便會變得較難揮發，且容易產生「倒汗水」，助長黴菌滋生。因此，大金建議將濕度調至50%或以下，並表示最舒適的溫度為攝氏26至28度。如果空氣流通，則會感到更加涼快。

此外，不少家庭都有晚上開冷氣睡覺的習慣，又是否有較慳電的做法？大金就建議可在睡前將溫度設定為27度，並設定時間掣在3小時後自動關機；至於想長開冷氣的人士，則可以將溫度設定為28度或以上，並開啟除濕模式，將濕度設定為50至60%或以下。

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責任編輯：羅嘉欣