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Mayanne小喇叭｜男人中年危機6大徵兆　50歲森美：我唔係天生好忠於太太

娛樂 13:09 2024/03/15

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由麥美恩（Mayanne）擔任主持、曾展望（GM）擔任助理主持的《Mayanne小喇叭》，今晚（15日）第二集主題是「中佬」，請來森美、火火和劉翁擔任嘉賓！

Mayanne小喇叭｜郭珮文上圍豐滿常被質疑「打假波」　Juliana用3個字形容自己身材【多圖】

森美踢爆火火曾試做「抓龍筋」

森美大哥雖已年屆五十，但身形和樣貌均保養得宜，對此他開玩笑謂：「我最開心就係同BTS一齊入伍！」

森美又謂對年齡沒有擔憂：「其實大部分人都係希望得到一句說話，就係『你50喇？唔似喎！』」森美之後大談「性能」問題，更踢爆火火曾試做「抓龍筋」，火火隨即繪形繪聲地描述「抓龍筋」過程，搞笑表情包盡出，非常爆笑！

森美（節目截圖）

談中年危機

之後講到「中年危機6大徵兆」，如：逃避回家、性能力下降、擔心自己沒有魅力。當講到性能力下降話題時，森美激動說：「係你有得用，但你又冇得用，呢個就係中年危機喇！」

Mayanne聞言追問：「咁你老婆點算？」森美再次激動說：「我恨呀，但我老婆唔理我呀！ 中年危機係你想用，但你老婆唔理你嘛。」

至於講到逃避回家的話題時，森美分析指大致分為兩種情況，第一種是嫌老婆煩，第二種是沒有家庭地位，最後他爆笑說：「每一個年代嘅男人，其實都係唔想返屋企！」

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森美火火嘆出軌成本高

Mayanne表示外國有統計指49歲是已婚男士最易出軌年齡，火火對此認為出軌成本太大，森美大表認同說：「我唔係天生好忠於太太嘅人，我有時都想曳吓，只係成本真係太大。」

劉翁則說：「我太遲去認真（對待）一段感情，差唔多30尾先有呢段感情，所以我依家仲係蜜月期，如果我出軌呢，我30歲就應該出軌喇。」之後，劉翁更大爆第一段婚姻出軌經歷！

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