鳥山明逝世｜剖析急性腦硬膜下腔血腫　長期服兩種藥物長者高危

▲ 日本漫畫《龍珠》、《IQ 博士》作者鳥山明，在3月1日據悉因為急性腦硬膜下腔血腫逝世，終年68歲。

膾炙人口日本漫畫《龍珠》、《IQ 博士》作者鳥山明，在3月1日據悉因為急性腦硬膜下腔血腫逝世，終年68歲。他的作品深受讀者歡迎，令人婉惜，也因此引發大眾對急性腦硬膜下腔血腫的關注，畢竟這疾病名稱並不常聽到，但原來這腦部創傷，在長者身上尤為常見。

▲ 腦神經外科專科醫生熊偉民指，有病人撞傷頭後數星期後出現頭痛、頭暈、手腳無力，甚至出現思緒紊亂，求醫接受掃描檢查才發現病人腦內有一個很大的瘀血，原來是腦硬膜下腔血腫。 （經濟日報資料庫）

急性腦硬膜下腔血腫發生的位置在腦硬膜下腔，即在頭骨以下包着腦細胞一層硬膜，是保護腦部的天然屏障。腦神經外科專科醫生熊偉民指出，若血塊出現在硬膜以下，或介乎硬膜與腦細胞中間的硬膜下腔流出的血塊，多屬創傷所致，如頭部受撞擊、意外、跌倒或劇烈搖晃都有機會。部分罕有個案屬腦血管問題，包括動靜脈血管漏管，而出現突然出血情況，不過這類只佔少數。

所謂急性，是指血塊在短時間出現引起病徵，如病人因急性腦硬膜下腔血腫而引致嚴重問題甚至死亡，一般是因創傷性而造成血塊聚積得快速。以上並非遺傳性，就算是血管問題也是後天並非有遺傳傾向。

傷頭後無即時徵狀受忽略



這種常發生在老人家身上的腦部創傷，原因往往是老人家發生輕微的頭部碰撞，導致腦內慢慢滲血，受傷時可能感覺有少許痛楚，之後就沒有明顯徵狀，令病人容易掉以輕心。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

「意外發生時，病人可能會感到有些許頭痛，但很快便如沒事一樣，故通常被忽視，沒有求醫也不會做掃描檢查。大腦出血一般會壓迫腦細胞，但由於長者的腦內有空間，因此即使積聚數十毫升的瘀血，也未必會產生明顯徵狀。」



血塊增大 問題相繼出現



然而，當瘀血逐漸凝固，身體為了將其吸收，便會將之融化，期間血塊會吸收水份，令其體積快速增大20%至40%，腦內的空間不足以容納時，便會出現腦壓上升及相關病症，病人往往數星期後出現頭痛、頭暈、手腳無力，甚至出現思緒紊亂，促使病人求醫，腦部掃描就會發現腦內有巨型的血塊。追問下，病人才驟然憶起之前曾發生小意外，這類個案稱之為慢性腦硬膜下腔血腫。

▲ 急性腦硬膜下腔血腫發生的位置在腦硬膜下腔，即在頭骨以下包着腦細胞一層硬膜。（iStock）

「慢性腦硬膜下腔血腫主要發生在長者身上，特別是長期服食阿士匹靈或薄血藥的老人家，原因是長者的腦部或多或少都有些收縮的情況，惟頭骨沒有任何變化，於是頭骨與大腦之間、硬膜下腔的空間變大，正常會被腦水填滿，但長者發生一些輕微的頭部碰撞，可能會令靜脈出現破裂，導致有慢慢滲血的情況。」



手術需考慮多方因素



熊醫生指，所有慢性腦硬膜下腔血腫都是由急性而來。「只是在急性時壓力不高、腦唔腫，往往令病人忽略，數星期後，病人腦部的固體血塊稀釋了變成液體化，吸了水膨脹方才出現病徵。」

當遇上急性腦硬膜下腔血腫情況，醫生經診斷確定後，要盡快處理，是否需要以手術幫病人減腦壓。



「並非所有血腫都需要做手術，須視乎病人的腦壓、徵狀及臨床狀況。當病人在臨床上有腦壓上升迹象，神志不清、頭痛及嘔吐等，配合掃描見到血塊壓着腦部，必須盡快做手術，急性腦硬膜下腔血腫是一個固體化的血塊狀態，需進行一個幅度較大的手術，開頭顱骨去移除血塊。」

▲ 急性硬膜下腔血腫出血速度快，血腫迅速增大​​​​​​，當腦壓過高可以帶來生命危險。（iStock）

腦外科醫生會在頭骨鑽開兩個細小的孔洞，然後將血塊清走，便已經可以達到治療的效果。在手術後病人可以快速康復，思緒混亂及手腳無力等症狀更會瞬即消失，讓病人回復正常的面貌。

腦曾受重擊 未必能減到壓



他強調，惟要謹記，急性腦硬膜下腔血腫屬於一個撞擊的情況，有時傷勢不單是血塊本身，而是腦細胞在意外受傷後，吸收了某程度上的撞擊，好可能腦細胞會有水腫及創傷，當醫生確診病人是急性腦硬膜下腔血腫，就算能盡早進行手術，也未必能為病人腦部減壓，相當危險。

最新影片推介

記者：周美好