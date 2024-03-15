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婚姻關係｜港人離婚數字有升無跌 資深傳媒人分享40年婚姻關係秘訣

家事百科 13:01 2024/03/15

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《愛回家》劇照

結婚，本來是莊嚴的事，互相要作出承諾：「我願對你承諾，從今天開始，無論是順境或逆境，富有或貧窮，健康或疾病，我將永遠愛你，珍惜你直至地老天長。我承諾將對你永遠忠誠。」

四十年前，當我肥碌對住肥妹老婆讀出時，真的幾乎忍唔住笑。因覺得咁鬼難度高，肯定大量「生草藥族」噏完之後唔做啦！

轉眼四十年過去，當年的笑料，原來自己可以真真正正執行。不過，睇番身邊，真的大件事，因離婚數字，不停飆升，已成趨勢。意即，大量人結婚宣誓完之後，反口！

究竟多成點？離婚率，二○一六年三成四；二○一七年三成七；二○一八年四成一；二○一九年四成八！

數字有升無跌，香港人結完婚後離婚的，接近五成，幾年都超過二萬對！

家家有本難唸的經。但就小弟觀察，不少夫婦，根本沒有，又或不知如何保護最重要的一種關係——婚姻關係。

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TOPick一分鐘丨親子行山裝備一覧　領隊爸爸親授2招親子郊遊小貼士

我姊姊P的個案，可給長者夫婦參考。

姊姊的分析：「我是塊資訊海綿，每天從所有媒介吸收全球資訊，老公也如是，故夫婦倆在家天天開論壇，從《晨光第一綫》talk到睡前的last talk。大家默契，是吵架邊緣就暫停。這種互動，令大家腦筋仍非常精靈，一個年屆八十，一個七十四歲，相當難得！當然，運動也很重要，散步拉筋不可少！說到尾，一對夫婦長年相處，坦誠的共識很重要！」

我肥碌秘訣為：回家，只講愛，不講道理，因無......可言！

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撰文 : 曾智華

夫妻之道 離婚 結婚