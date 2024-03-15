藝術3月｜文體旅局3月16日免費搭電車日　中環尖沙咀免費派雪糕【附地址】

▲ 文體旅局公佈明天（3/16）為免費搭電車日。（網上圖片）

【免費搭電車/藝術三月】早前政府大力推動「藝術三月」活動，推出一系列的藝術展覽和福利活動。日前文化體育及旅遊局也公佈了免費乘搭電車活動，市民可於今個星期六（3月16日）免費乘搭電車暢遊港島，以「藝術三月」為主題的雪糕車，也會連續四個星期六，在香港各區免費派雪糕。

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昨日，文化體育及旅遊局於社交平日公佈，今個星期六（3月16日）是免費乘搭電車日，市民可乘搭電車到港島各處，參與香港藝術節和香港花卉展覽等「藝術三月」活動。

除了免費乘搭電車日外，文旅局早前也公佈了以「藝術三月」為主題的雪糕車，將於本月9日、16日、23日及30日，連續四個星期六，在香港各區免費派雪糕。大家千萬不要錯過！

免費雪糕日

時段 1: 由中午12時至下午4時半

時段 2: 由下午5時至下午9時

日期 時段 地點 3月16日（六） 1、2 香港文化中心露天廣場C區 中環10號碼頭對出空地 3月23日（六） 1、2 即將公布 3月30日（六） 1、2 即將公布

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責任編輯：王明芳