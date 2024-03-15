消委會檢測｜比較6大手機品牌售後保養　1款爆Mon維修要價$5770

【手機／售後保用／保用期／故障／消委會】手機是都市人日常生活不可或缺的隨身物件，不過總會有意外損壞或老化故障等情況出現，故此手機品牌的售後保養服務非常重要。消費者委員會（消委會）於本月14日分析了6大手機品牌、共9款智能手機的售後保用、延長保用及保用期外的逐次維修服務資料，發現其中1款爆Mon維修要價$5770。

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9款手機售後保養價錢

消委會於今年1至2日期間，檢視了市面上6大手機品牌，共9款手機包括6款直身智能手機及3款摺疊式屏幕智能手機的售後保用、延長保用及保用期外的維修服務範圍及收費等資料，包括Apple、榮耀、華為、三星、索尼及小米。

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消委會發現，在售後保用期內維修外螢幕的費用以小米 Xiaomi Redmi Note 12 Pro為最低，連同人工費僅需$483，最貴為Apple iPhone 14 Pro Max，費用為$3249；不過如果連同摺疊式屏幕智能手機的內螢幕維修費用，最貴則為華為 Mate X3，連同人工費要價$5770，佔該手機的建議零售價約36.1%，可見所需費用差異甚大。

延長保用計劃並非全面保障

現時大部分手機品牌都設有延長保用期服務，讓消費者能夠享有更長的保用服務。不過，消委會發現「榮耀」和「華為」均沒有提供延長保用計劃，換言之如果消費者在保養期外出現故障，即使不是人為所致，消費者仍要自行支付檢查及維修費用。

至於有提供延長保用計劃的4個手機品牌，費用費用差異明顯，從最低$539（小米）到最高$1,899（Apple），實際收費相差超過2.5倍，不過Apple的延長保用計劃提供2年年期，而其餘品牌則只有1年年期。消委會同時提醒消費者，在購買延長保用計劃服務時務必要留意是否有時間限制，以免錯過期限後無法獲得延長保用服務，例如小米要求消費者在購買手機時就要同時決定是否購買延長保用服務；三星和蘋果則提供較長的時間限制，消費者在購買新手機後的14天或60天內仍可以購買延長保用計劃，有更多時間可以考慮；而索尼則有較大彈性，消費者可以在原廠保固期結束後，只要手機通過該公司的檢查就能立即參加延長保用計劃。

消委會亦發現，即使產品仍在保用期內，華為和索尼仍有機會需收取「人工費」或「零件費」的額外費用。華為無論在保修期內還是之後，如果因人為意外需要拆機維修，就需要收取$150的人工費，僅在原廠保用期內「更換手機電池」方面為免費服務；而索尼在大多數情況下，只會對保修期外的維修收取$200人工費，不過在「更換手機電池」方面就需收取$300為零件費，而後置鏡頭或螢幕破損/爆裂，不論在原創保用期內或延長保用期內，均需收取零件費。

消委會提醒大家，在考慮是否購買延長保修計劃時，除了關注收費和適用範圍外，亦應查詢清楚有關維修所涉及的其他額外費用，以作出更精明的選擇。

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責任編輯：羅嘉欣