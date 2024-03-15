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無理媽媽｜馬鞍山小學生公仔舖搗亂疑偷竊　港媽在場懶理：好奇係小朋友天性

育兒資訊 17:01 2024/03/15

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馬鞍山小學生疑搗亂偷竊，在旁母親懶理，事後更反罵夾公仔店主。（影片截圖）

作為家長，小朋友犯錯也應負上部分責任，向他人致歉，若惡人先告狀，實屬讓人無奈。近日，有馬鞍山小學生疑在區內一間公仔舖偷竊，當時其母在旁但卻袖手旁觀，事後店主將天眼影片上傳至社交平台，此舉引涉事學生的媽媽不滿，隨即私訊店主，指責他擅自公開影片，並要求立刻刪除該影片。

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近日，有網民在「馬鞍山之友2.0」Facebook群組發文，並上傳小學生疑似到店內搗亂偷竊的影片。網民表示，上周四（7日）早上約11時半，有學生於母親在場的情況下，到一間公仔舖搗亂涉嫌偷竊。從帖文中附有的影片中可見，兩名身穿校服的小學生，將店內的公仔機翻倒。當時小學生的母親也在場目睹一切發生，但卻沒有出手阻止。而另一位小學生，則疑似在公仔機內，取出物品放進袋內。之後，三人便離開店舖。

學生疑多次在店舖偷竊 店主忍無可忍公開事件

網民在帖文中表示，店主本身已非常「忍讓」，又指該名學生先前已多次在店內涉嫌偷竊，但從未揭發事件，怎料學生不但沒有改過，還在家長在場下再犯。店主忍無可忍才將事件公開，上傳天眼影片到Whastapp群組，怎料該名家長剛好是群組成員，立刻私訊指責店主。

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從帖文附上的私訊截圖可見，涉事小學生母親坦承小朋友「搞亂你的東西」，又向店主致歉，承諾不會再發生同類事件，同時又要求店主將影片刪除。該名母親又為當下未制止小朋友犯錯而解釋：

我是在職母親，未能及時制止是實屬無耐(奈)，孩子本身也有時頑劣。

母親連發訊息 以法律威脅店主刪片

面對私訊，店主以「需要確認一下」回覆。之後該母親又再連發5個訊息，指控店主公開影片是違反肖像權，又引述其他相關法律，以要求店主可以刪除影片。

小朋友固然有錯，但你須留意，任合人如公開刊登相片而該相片附有被拍攝者的個人資料，便可能已違反肖像權的條例，刊登資料的人士亦可能要負上民事誹謗責任。

該母親又指「好奇是孩子天性」，坦承「小朋友的確不應該在你間舖搗亂」，望店主能夠大人有人大量，刪除影片。

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發帖網民交代後續，指涉事學生的學校經已知道事件，校長也會處理。他又指事件的發生，最大問題是來自家長。

學生嗰度學校已經知道，校長話會處理。而家主要係講家長，家長才是最大問題，係成件事嘅核心。

網民：害死自己個仔

帖文一出，引不少網民討論事件，指責在場母親沒有出手阻止，又指事後私訊店主，以法律威脅店主刪片的行為，是「小事化大害自己個仔」，「個大人都唔理係到玩手機，重要兇個店主 ，真係好大官威」、「我諗佢如果立即低聲下氣去道歉同賠翻店家損失 ，承諾好好管教孩子，就唔會俾人鬧，更加唔會傳到校長嗰到」、「個父母都幾惡，一路兇又一路扮可憐」、「自己小朋友不是還用好奇心等藉口，去逃避自己無家教」。

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責任編輯：王明芳

 

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