  • 21°C
香港時間 : 2024315日 (週五) 14:49
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【非禮下屬】女足前助教黃子偉涉3度非禮女下屬　官指事主口供欠準繩裁脫罪

社會 13:30 2024/03/15

分享：

分享：

熱門 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

香港女子足球代表隊前助理教練黃子偉涉於2021年在辦公室和私家車內摸女下屬的胸和下體，今（15日）於西九龍裁判法院被裁定全部罪名不成立。（資料圖片）

香港女子足球代表隊前助理教練黃子偉涉於2021年在辦公室和私家車內摸女下屬的胸和下體，他否認3項非禮罪，今（15日）於西九龍裁判法院被裁定全部罪名不成立。裁判官指事主在盤問下稱被告中傷她故報案，不排除事主曾與被告達成協議，但後來發生變卦而報案。此外事主能記清非禮細節卻記不起案發背景，不排除她混淆或記錯了非禮事件。

被告黃子偉（39歲，足球教練）被控3項非禮罪，指他於2021年7月至9月期間，在香港某工廠大廈兩度非禮X，及在車內非禮X。

裁判官彭亮廷裁決時指，X曾在2021年9月24日在WhatsApp指控被告非禮，但「用詞與控訴有點兒格格不入」。當X指控被告非禮後，奇怪的是被告沒有即時否認，反而傳相告訴X他遇上交通意外，X竟然覆了4個表情符號。裁判官質疑，若X當時在嚴肅指控被告非禮，會否以該種方式控訴。裁判官認為直至該日或之後，X與被告仍然咬弦和關係良好。

裁判官續指，X被盤問時承認在首次錄取口供時指被告中傷她故報案，但庭上稱當時沒細看口供紙，她在第2次錄口供時已修正中傷一事與非禮指控無關。

裁判官指對X供詞有保留，認為X擁碩士學歷，若警員紀錄有誤應可留意到。裁判官認為，有可能在X去信足總投訴被告非禮前，曾與被告達成某種協議，但後來產生變卦，故X態度大變，投訴被告和報案，因X沒透露中間發生的事，影響了其證供可靠性。

裁判官續指，X記不起非禮的案發日期，在私家車非禮事件中，X記不起當時前往的目的地，卻能異常詳盡地說出被告如何接觸她的身體，X事後沒紀錄非禮細節，有可能記錯細節或混淆非禮事件，供詞欠準繩度，控方未能舉證至毫無合理疑點，裁定被告無罪。

辯方指被告沒有自招嫌疑，隨即申請訟費。但裁判官指X與被告確實發生過一些事，而被告遭X指控非禮後曾致電要求X刪除訊息，認為被告有可疑，駁回訟費申請。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：陳曉欣

相關文章

【天氣預報】今日氣溫約19至23度　周末回南天相對濕度最高達100%
今日 11:39
【天氣預報】今日氣溫約19至23度　周末回南天相對濕度最高達100%
【關注組名物】沙嗲牛肉麵世一名店　好好運快餐店荔枝角重開
今日 10:32
【關注組名物】沙嗲牛肉麵世一名店　好好運快餐店荔枝角重開
【老店結業】大昌食品市場宣布結業　指業務受不確定外在因素及營運挑戰
今日 12:41
【老店結業】大昌食品市場宣布結業　指業務受不確定外在因素及營運挑戰

你可能感興趣

【天氣預報】今日氣溫約19至23度　周末回南天相對濕度最高達100%
今日 11:39
【天氣預報】今日氣溫約19至23度　周末回南天相對濕度最高達100%
【關注組名物】沙嗲牛肉麵世一名店　好好運快餐店荔枝角重開
今日 10:32
【關注組名物】沙嗲牛肉麵世一名店　好好運快餐店荔枝角重開
【老店結業】大昌食品市場宣布結業　指業務受不確定外在因素及營運挑戰
今日 12:41
【老店結業】大昌食品市場宣布結業　指業務受不確定外在因素及營運挑戰
運動員 罪案 代表隊 九龍 教練 足球 香港 WhatsApp 交通

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載