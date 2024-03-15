【非禮下屬】女足前助教黃子偉涉3度非禮女下屬　官指事主口供欠準繩裁脫罪

▲ 香港女子足球代表隊前助理教練黃子偉涉於2021年在辦公室和私家車內摸女下屬的胸和下體，今（15日）於西九龍裁判法院被裁定全部罪名不成立。（資料圖片）

香港女子足球代表隊前助理教練黃子偉涉於2021年在辦公室和私家車內摸女下屬的胸和下體，他否認3項非禮罪，今（15日）於西九龍裁判法院被裁定全部罪名不成立。裁判官指事主在盤問下稱被告中傷她故報案，不排除事主曾與被告達成協議，但後來發生變卦而報案。此外事主能記清非禮細節卻記不起案發背景，不排除她混淆或記錯了非禮事件。

被告黃子偉（39歲，足球教練）被控3項非禮罪，指他於2021年7月至9月期間，在香港某工廠大廈兩度非禮X，及在車內非禮X。

裁判官彭亮廷裁決時指，X曾在2021年9月24日在WhatsApp指控被告非禮，但「用詞與控訴有點兒格格不入」。當X指控被告非禮後，奇怪的是被告沒有即時否認，反而傳相告訴X他遇上交通意外，X竟然覆了4個表情符號。裁判官質疑，若X當時在嚴肅指控被告非禮，會否以該種方式控訴。裁判官認為直至該日或之後，X與被告仍然咬弦和關係良好。

裁判官續指，X被盤問時承認在首次錄取口供時指被告中傷她故報案，但庭上稱當時沒細看口供紙，她在第2次錄口供時已修正中傷一事與非禮指控無關。

裁判官指對X供詞有保留，認為X擁碩士學歷，若警員紀錄有誤應可留意到。裁判官認為，有可能在X去信足總投訴被告非禮前，曾與被告達成某種協議，但後來產生變卦，故X態度大變，投訴被告和報案，因X沒透露中間發生的事，影響了其證供可靠性。

裁判官續指，X記不起非禮的案發日期，在私家車非禮事件中，X記不起當時前往的目的地，卻能異常詳盡地說出被告如何接觸她的身體，X事後沒紀錄非禮細節，有可能記錯細節或混淆非禮事件，供詞欠準繩度，控方未能舉證至毫無合理疑點，裁定被告無罪。

辯方指被告沒有自招嫌疑，隨即申請訟費。但裁判官指X與被告確實發生過一些事，而被告遭X指控非禮後曾致電要求X刪除訊息，認為被告有可疑，駁回訟費申請。

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記者：陳曉欣