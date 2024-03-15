著名填詞人何厚華病逝終年59歲　孫耀威悲痛稱：為何不多等我一天？

▲ 填詞人何厚華逝世，終年58歲。

曾為林憶蓮、孫耀威等人寫歌的台灣知名填詞人何厚華今天（3月15日）驚傳離世，終年58歲。音樂人陳義豪今天代筆在何厚華的臉書證實消息，孫耀威亦在臉書悲痛發文，原訂明天要飛到台灣與何厚華相聚的他寫道：「為什麼不多等我一天？」

何厚華在2004年被診斷出罹患鼻咽癌第三期，之後與展開長期抗癌過程，無奈最終不敵癌魔。音樂人陳義豪在社交平台發文證實噩耗，並哀痛寫道：「您還記得曾經因為他鏗鏘如珠的妙語，筆下的隻字片語而啟發而感動，敬邀您一起與我誠心祝禱這位華語流行音樂導師何厚華先生，一生精采、一世圓滿、一路順風，一天美好的結束，然後。再開始」。

至於孫耀威在社交平台形容何厚華對他而言是恩師、共患難的兄弟，也是無所不談的摯友：「你為什麼不多等我一天？ 我明天一早飛機票都準備好去台灣找你了。」發文難掩悲傷。

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▲ 填詞人何厚華。

填寫名曲無數

何厚華就讀中原大學數學系，畢業後投入詞曲創作，曾擔任新力唱片原副總監、英皇國際娛樂台灣分公司原副總經理，也為電台主持人。

他曾創作許多膾炙人口的名曲，包含鄺美雲版本的《容易受傷的女人》、迪克牛仔《有多少愛可以重來》、方季惟《怨蒼天變了心》等，而他曾為孫耀威寫《愛火》、《有緣千里》、《習慣》等。

▲ 填詞人何厚華。

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