拾遺不報｜港女殯儀館前撿獲$1500　帶回家咁樣做遭網民怒斥犯法

▲ 一名女子發文稱路經殯儀館門外拾獲1500元，惟怕「都市傳說」於是拿回家後放在神台壓著。

自小老師就教導做人要拾金不昧，然而有人卻知法犯法，一名女子在社交平台發文，稱早前路經殯儀館門外，拾獲1,500元，惟怕「都市傳說」，於是拿回家後放在神台壓著。網民看完帖文紛紛指責女子拾遺不報已屬犯法，建議交回警署，亦有人稱撿來的錢會帶來衰運，留不得。

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早前一名女子在社交平台小紅書發文，以「殯儀館門口撿到$1500」為題，稱早幾天看完一篇關於香港「小姐姐中了幾百W(萬)六合彩」帖文，怎料自己下小巴時，面前就有一張500元，抬頭前面還有一張1000元，於是統統撿起來。

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她續指「關鍵這錢是掉在殯儀館門口，但殯儀館今天沒有營業，門是關上的」，故此猜想是否別人掉下，後來又怕「會不會有什麼都市傳說吧……這錢就拿在手上，回家燒香，放神台壓著了」。

帖文一出，網民反應熱烈，紛紛稱「撿來的錢不能留，會衰」、「夠膽帶返屋企？唔怕有污糟嘢？」，建議帖主「放進功德箱」。亦有網民提醒帖主拾遺不報是犯法，認為帖主應交回警署。

律師：拾遺不報即屬犯法

大律師陸偉雄就執錢問題，曾接受TOPick訪問表示，拾遺不報是犯法，但要視乎事件的情節及意圖。他指出，如果市民在路邊拾到錢，除了交到警局，也可尋找附近的店舖、商場、停車場、學校等相關負責人，把拾到的財物交托給負責人。他又提醒，警察是不會接收市民在街上拾到的財物，應該直接交到警局處理。

如果拾遺不報，把財物據為己有即屬犯法。根據香港法例第210章 《盜竊罪條例》，如任何人不誠實地挪佔屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪該另一人的財產，即屬犯盜竊罪。任何人犯盜竊罪，循公訴程序定罪後，可處監禁10年。

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責任編輯︰王明芳