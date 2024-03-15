鵰兄有請｜金庸百年誕辰紀念兩展覽登場　鄭志剛：展現香港文化軟實力

▲ 《神鵰俠侶》中的鵰兄是場內熱門的打卡位。（傅承嘉攝）

2024年3月15日是文學泰斗金庸（查良鏞）百年誕辰，在此紀念日，《俠之大者——金庸百年誕辰紀念》活動將於香港中環愛丁堡廣場舉行，展開為期六個月的一系列博物館及公共藝術展覽活動，並聯同香港國際機場、旅遊和文化地標等空間，重溫武俠經典，亦是藝術三月另一重點項目。

「有華人的地方，就有金庸的武俠」，金庸一生共創作了15部武俠小說，塑造了超過1,400位人物，作品以14種不同的語言在全世界售出超過1億冊。金庸作品具有深刻的人文、社會及藝術價值，對全球文壇的影響深遠。

是次活動主題「俠之大者」一詞出自《神鵰俠侶》郭靖對楊過的一番寄語，當中提及︰「為國為民，俠之大者」。這是金庸筆下眾多英雄豪傑的真實寫照，亦是他們內心的執着追求。

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沉浸式體驗

「俠之大者 – 金庸百年誕辰紀念 · 江湖盛滙」將於3月15日至7月2日在中環愛丁堡廣場舉辦，免費向公眾開放。由雕塑家任哲創作的10尊金庸小說角色人物雕塑，包括小龍女、楊過、滅絕師太、周伯通、胡斐、范瑤、完顏洪烈、金輪法王、成吉思汗、郭靖。

場內還設有設計靈感來自《射鵰英雄傳》的蒙古包，透過聲音導航及擴增實境科技帶來沉浸式體驗；多個還原小說情景布置及經典服裝造型的打卡位，更可拍照留念。愛丁堡廣場還會定期舉辦文藝互動體驗如閱讀分享會、音樂會、繪畫工作坊等，吸引旅客及市民參加，加深公眾對金庸小說、中國文學及中華文化的了解。

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另外，「俠之大者 – 金庸百年誕辰紀念 · 任哲雕塑展」亦於3月16日至10月7日在沙田香港文化博物館免費開放參觀。展出任哲創作的22件金庸經典作品人物雕塑，楊過與小龍女、郭靖、黃蓉、歐陽鋒、王重陽、洪七公、一燈、黃藥師、東方不敗、任我行、令狐冲、任盈盈、風清揚、張無忌、四大法王——金毛獅王、紫衫龍王、白眉鷹王、青翼蝠王，及蕭峯、虛竹、段譽。現場還會展出珍貴的藝術家雕塑手稿，並帶來沉浸式體驗和專題講座。

記者：陳家昌