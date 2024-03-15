昔日花旦丨「最美雙兒」短髮造型成功減齡　周秀蘭歷失婚對愛情失信心

▲ 周秀蘭近照曝光！

7、80年代當紅二線花旦周秀蘭移民加拿大多年，上月她現身「溫哥華影視人協會」春茗晚宴，事後協會FB專頁上載當日的照片，曝光這位昔日花旦的外貌。

周秀蘭曾擔任「溫哥華影視人協會」會長，只見其外貌跟當年分別不大，62歲的她保養得不錯，另外剪了one length短髮的她成功減齡，淡出多年依然有星味。

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「最美雙兒」凍齡力驚人

回帶70年代中期，周秀蘭中學畢業後投考無綫藝員訓練班，1979年畢業後她很快獲得演出機會，在無綫7年間，於《鹿鼎記》、《雪山飛狐》、《魔域桃源》等多部古裝劇中飾演要角，為無綫二線花旦之一，於《鹿鼎記》飾演韋小寶其中一個老婆仔「雙兒」。

此外，周秀蘭涉足電影圈，於電影《檸檬可樂》及《鼓手》中跟哥哥張國榮合作，更憑電影《檸檬可樂》獲第二屆香港電影金像獎「最佳新人獎」提名。

及至1987年，周秀蘭轉投亞視，為亞視效力10年後，她息影並移民至加拿大溫哥華，茹素的她在當地開素菜館兼參與不少慈善工作。

▲ 跟翁靜晶、陳復生演出劇集《荳芽夢》 。（網上圖片）

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郭少芸介入其婚姻

不過周秀蘭的婚姻路不如意，她跟劉少君於1991年結婚，二人婚後育有一女，其後劉少君跟《真情》對手郭少芸戲假情真，這段婚外情鬧得滿城風雨，1998年，周秀蘭跟劉少君對外宣稱因宗教信仰等問題而離婚。

周秀蘭曾於訪談中提及失婚的傷痛，她說：「劉少君係我嘅初戀情人，我哋婚後移民加拿大，但係佢喺香港有外遇，我曾經試過返香港箍煲，不過都失敗。」自始她對愛情失去信心，寄情素食店生意。

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