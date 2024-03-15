【金庸百年誕辰】金庸百年誕辰紀念展今開幕　展小說人物雕塑還原小說情景

▲ 金庸百年誕辰紀念展今日開幕。（朱永倫攝）

今日（15日）是金庸百年誕辰，「俠之大者──金庸百年誕辰紀念」兩項展覽今日開幕，由內地雕塑藝術家任哲創作的金庸小說人物雕塑，將免費供「金迷」觀賞。策展人預計，活動花費3,500萬元，當中包括文化藝術盛事基金撥款1,500萬元。

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「江湖盛涯」今日起至7月2日在中環愛丁堡廣場舉行，免費向公眾開放。由雕塑家任哲創作的10尊金庸小說角色人物雕塑，包括小龍女、楊過、滅絕師太、等將在此展出。場內設有設計靈感來自《射鷳英雄傳》的蒙古包，透過多種語言聲音導航及擴增實境科技為遊客帶來跨媒體體驗，亦設多個還原小說情景佈置互動打卡位。現場設有特別展區，展出《俠之大者-金庸百年誕辰紀念》活動紀念品，包括由香港郵政推出的「金庸小說人物工一俠之大者」特別郵票等。

「任哲脆塑展」則於明日至10月7日在沙田香港文化博物館開放予公眾參觀，免費入場。展覽展出22尊金庸經典作品的雕塑，主辦單位稱稍後會聯動在機場、郵輪碼頭、港澳碼頭及社召公共地標等，展出金庸小說人物的雕塑品。

策展人方圓明預計，整個活動將花費3500萬元，當中1500萬元來自文化藝術盛事基金撥，其餘2,000萬元來自贊助等，強調，公帑不用於支付雕塑製造、版權和策展費。方圓明又指，由於全球有不少金庸迷，在香港完成展覽後，主辦單位亦計劃到大灣區、內地及海外舉行巡迴展覽、主題分享等，推動中外文化交流。

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記者：吳穎嵛